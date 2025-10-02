Agata i Piotr Rubikowie od dwóch lat mieszkają na Florydzie. Rodzina cieszy się życiem w Stanach Zjednoczonych i chętnie dzieli się jego fragmentami z obserwatorami, pokazując między innymi, jak ich dzieci dorastają i adaptują się do nowej rzeczywistości. W ostatnim czasie żona kompozytora podzieliła się z fanami nowymi zdjęciami swoich córek - Heleny i Alicji. Zdradziła przy okazji, jak nastolatki odnajdują się w amerykańskiej szkole.

Agata Rubik pokazała nowe zdjęcia córek i opowiedziała, jak radzą sobie w szkole. Słowa o Alicji zaskakują

Agata Rubik zorganizowała na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi. Fani byli szczególnie ciekawi, jak córki Rubików radzą sobie w szkole. Dumna mama nie kryła zadowolenia ze starszej córki, Heleny. "Ma same A, odkąd pamiętam. Jest mega mądra, poza tym lubi się uczyć" - napisała na Instagramie. Okazało się, że nieco inaczej wygląda sytuacja z młodszą córką, Alicją. Choć również dobrze sobie radzi, nauka nie sprawia jej jeszcze aż takiej frajdy. "Też dobrze, ale Ala nie odnajduje aż takiej przyjemności w uczeniu się. Choć zaczyna się to trochę zmieniać, więc kto wie..." - dodała Agata Rubik.

Przy okazji publikacji odpowiedzi celebrytka pokazała także zdjęcia córek z ich szkolnych legitymacji. "Nowe zdjęcie szkolne Ali. Biedne chłopaki w Key Biscayne. Już słyszę te serenady pod oknem za kilka lat" - podpisała zdjęcie młodszej córki, nie kryjąc zachwytu jej urodą. Zdjęcia, o których mowa, zobaczysz w naszej galerii:

Helena Rubik jest zakochana. Jej chłopak odwiedził Polskę

Starsza córka Rubików, Helena, jest zakochana. Jej chłopak, Lucca Mcerlane, pojawił się nawet z rodziną Rubików w Polsce i wspólnie odwiedzili studio "Dzień Dobry TVN". Nastolatek opowiadał z entuzjazmem o polskiej kulturze, architekturze i jedzeniu, a mimo że mówił głównie po angielsku, pochwalił się, że nauczył się już kilku polskich słów, takich jak "jeść", "pić" i "dziękuję". CZYTAJ TEŻ: Rubik przyleciała do Polski. Zabrała nie tylko córki, ale też chłopaka jednej z nich.