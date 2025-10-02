Kalina Józefowicz, 17-letnia córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza, coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w świecie polskiego show-biznesu. Młoda artystka, która od dziecka miała kontakt ze sceną, zachwyciła internautów swoim wokalem. Nagranie, które opublikowała na TikToku, spotkało się z ogromnym entuzjazmem ze strony fanów.

Zobacz wideo Urbańska o wychowaniu córki. Najcięższe były początki

Kalina Józefowicz oczarowała internautów swoim głosem. Lawina komentarzy

Choć Kalina zadebiutowała na scenie Teatru Buffo już jako mała dziewczynka, to przełomowym momentem w jej karierze była rola w musicalu "Metro", którą zdobyła w 2022 roku. Co ciekawe, to właśnie ten sam spektakl przed laty przyniósł rozpoznawalność jej mamie, Nataszy Urbańskiej. Wokalistka nie ukrywa dumy z córki. W rozmowie z magazynem "Na Żywo" podkreśliła, że Kalina samodzielnie zapracowała na swoje osiągnięcia. - Kalina ciężko pracowała na swoje sukcesy i niczego nie otrzymała "na tacy" - stwierdziła mama 17-latki. Sama Kalina także podkreśla, że rola w "Metrze" nie była wynikiem znajomości, lecz wygranego castingu.

Nie da się ukryć, że Kalina jest uzdolniona wokalnie. Ostatnio córka Józefowicza i Urbańskiej wzbudziła niemałe emocje swoim wykonaniem utworu "Absolutnie, absolutnie" zespołu Sorry Boys, które zamieściła na TikToku. Internauci nie kryli zachwytu. "Cudownie, Kalina! Absolutnie to ja kocham twój śpiew", "Wow, absolutnie fenomenalnie!", "Prześlicznie ci wyszło" - pisali internauci. W komentarzach nie zabrakło również opinii, że młoda wokalistka odziedziczyła talent po rodzicach i ma przed sobą wielką przyszłość w polskim show-biznesie.

Kalina Józefowicz jest zakochana. Opublikowała romantyczne kadry

Jakiś czas temu Kalina Józefowicz opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia sugerujące, że jest zakochana. Na romantycznych kadrach pozuje z 15-letnim Jakubem Rutkowskim - młodym aktorem znanym z roli w serialu "BrzydUla" oraz występów w filmach "Idź pod prąd" i "Kleks i wynalazek Filipa Golarza". Podobnie jak Kalina, Jakub związany jest z Teatrem Buffo. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.