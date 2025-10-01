Jeszcze do niedawna fani Klaudii el Dursi mogli śledzić przebieg jej ciąży w programie "Co za tydzień!". Obserwatorzy czekali z niecierpliwością na poród. 26 lipca na świecie pojawiła się jej córka. "Są pewne sytuacje w życiu, których nie da się opisać. Takie, dla których nie ma odpowiednich słów - tak wzniosłych, pełnych miłości i wdzięczności. To właśnie jedna z takich sytuacji, jak marzenie nastoletniej Klaudii, która pragnęła, aby w przyszłości mieć córeczkę, staje się rzeczywistością" - napisała w poście, informując o tym, że dziewczynka właśnie pojawiła się na świecie. Okazuje się, że macierzyństwo daje celebrytce w kość.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o narodzinach córki. Jej syn chce wyjechać z Polski

Klaudia El Dursi narzeka na nieprzespaną noc. Łatwo nie było

Gwiazda często dzieli się codziennością w mediach społecznościowych. Nie próbuje jednak "pudrować" rzeczywistości i mówi o niedogodnościach, jakie ją spotykają. Tym razem problemem była nieprzespana noc, o czym napisała na relacji na Instagramie. "Dzisiejsza noc nie należała do udanych. Mała obkichała się po pachy, później zasikała łóżko i na końcu stwierdziła, że jest wyspana i bez sensu iść dalej spać" - przyznała El Dursi, publikując zdjęcie bez makijażu w dresie. "Zyskałam teraz cenny czas, żeby wyskoczyć na zakupy w poszukiwaniu śniadaniowych smaków" - dodała.

Klaudia El Dursi już tego nie ukrywa! Takie imię wybrała dla córki

Celebrytka nie od razu zdecydowała się na ujawnienie imienia córki. Spekulacjom nie było końca, a plotki podsycono w TVN. W trakcie zapowiedzi wydania "Dzień dobry TVN", w którym miała pojawić się El Dursi. Gdy lektor zapraszał widzów przed telewizory 27 września, mogliśmy usłyszeć, że dziewczynka ma mieć na imię Tosia. Prawda okazała się jednak inna. Na Instagramie gwiazdy pojawiła się fotografia z sesji zdjęciowej z córką, a na ręce dziewczynki widniała bransoletka z napisem "Carmen". W trakcie wizyty w studiu śniadaniówki El Dursi nawiązała do plotek. - Żadne Tosie - powiedziała z uśmiechem. Wybór imienia nie był jednak prostym zadaniem. - Oszczędzę wam tych szczegółów, jak długi był ten proces. Ale faktycznie. Bo to jest trochę tak, że ja oczywiście marzyłam i czekałam na tę córeczkę, ale imienia nie miałam przygotowanego, bo gdzieś wewnątrz myślałam cały czas, że urodzi mi się trzeci chłopak - wyjawiła. Zobacz więcej: Klaudia El Dursi ogłosiła imię dziecka. Inne niż wszyscy myśleli.