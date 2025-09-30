Rozenek wyleciała z Polski. Niebywałe, co w tym czasie zrobił Majdan. W sieci zawrzało

Małgorzata Rozenek wyjechała na Sri Lankę, by poprowadzić kontrowersyjny program "Królowa przetrwania". - Nie wybrałam się na Sri Lankę prywatnie. (...) Będę miała ogromną radość poprowadzić ten sezon - mówiła niedawno wyraźnie podekscytowana prezenterka. W tym czasie Radosław Majdan pozostał w domu i opiekuje się Heniem. Niebywale, co zrobił dla syna pod nieobecność żony.
Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie należą do grona gwiazd, które dbając o prywatność dzieci, nie pokazują ich wizerunków w sieci. Synowie prezenterki pojawiają się w jej mediach społecznościowych bardzo często. Tym razem to Radosław Majdan nagrał kolejne nagranie z Heniem, by upamiętnić moment, w którym stracił pierwszego mlecznego zęba. Były piłkarz był bardzo poruszony tym momentem i nie ukrywał tego. "Kiedy twojemu dziecku wypada pierwszy ząbek, a ty się wzruszasz, dzwonisz do żony na koniec świata i traktujesz to jak niezapomniane rodzinne święto" - pisał rozentuzjazmowany.
Majdan zabawił się też we "wróżkę zębuszkę", która według baśni pozostawia dzieciom drobne prezenty albo pieniądze za zęby pozostawione pod poduszką, albo pod szafą. "'Wróżka zębuszka' była czujna" - napisał były sportowiec, pokazując, jaki prezent przygotował dla Henia. Okazuje się, że podarunek wcale nie był taki "drobny". Majdan zaszalał i dał synowi napędzany akumulatorem oraz sterowany na pilota samochód terenowy w wersji na dzieci. Pięciolatek był zachwycony i od razu wskoczył do auta, by się nim przejechać.
Majdan nie podał ceny samochodu-zabawki, ale ceny podobnych modeli zaczynają się powyżej 1000 złotych, ale w sieci są też egzemplarze, za które trzeba zapłacić ponad cztery tysiące. Niektórzy internauci w komentarzach zwrócili jednak uwagę, że to zbyt droga zabawka, bo 'wróżka zębuszka' daje symboliczne podarunki. Inni z kolei byli zachwyceni. "No i super. Tata super", "Piękna relacja ojca z synem. Zawsze wzruszają mnie wasze filmiki", "Mega. Będzie pamiętał na długo" - pisali.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!