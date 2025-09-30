Nina Tyrka zasłynęła w siódmej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2008 roku. Wraz z aktorem Markiem Kaliszukiem zajęli wówczas siódme miejsce. W programie poznała Agustina Egurrolę, z którym przez kilka lat tworzyła związek. Miłość nie przetrwała jednak próby czasu. W 2008 roku na świecie pojawiła się córka pary, Carmen. Obecnie ma 17 lat. Również jest zainteresowana tańcem.

Nina Tyrka o kontaktach córki z ojcem, Agustinem Egurrolą. Wszystko jasne

Nina Tyrka miała możliwość na chwilę wrócić do tańca. Była tancerka pojawiła się na jubileuszu "Tańca z gwiazdami". W rozmowie Plejadą wyznała, że jej córka, Carmen, poszła w ślady rodziców. 17-latka uwielbia tańczyć. "Ona zawsze czuła flow do tańca. Od małego tańczyła hobbystycznie. Do dziś też chodzi do szkoły Agustina, więc robi to bardziej rekreacyjnie niż zawodowo, ale myślę, że to nie jest jej sposób na przyszłość. Natomiast jest fenomenalną młodą kobietą, bo ona już ma 17 lat" - wyznała. "Nie sądziłam, ale macierzyństwo i bycie mamą nastolatki bardzo zmienia. To nie jest łatwe, bo jest wachlarz emocji taki, ale jest duma" - dodała też. Opowiedziała także, jakie ma relacje z ojcem swojej córki, Agustinem Egurrolą. Wszystko wskazuje na to, że rodzice Carmen się dogadują. "Są okej, bo najważniejsze jest dla nas dobro Carmen, więc dogadujemy się i mamy to" - wyznała.

Nina Tyrka porzuciła show-biznes. Czym się zajmuje?

Nina Tyrka w 2020 roku całkowicie zmieniła branżę. Wraz z bratem otworzyła warzywniak na warszawskim Wilanowie. W rozmowie z Plejadą wyznała, czy jest zadowolona. "Poszłam w zupełnie inną stronę, z czego jestem bardzo dumna, bo doszłam do wniosku, że całe życie tańczyć nie będę, czas zrobić coś zupełnie innego, więc wspólnie z bratem prowadzimy bardzo fajny sklep już od ponad sześciu lat - i w tym się bardzo spełniam, natomiast nie ukrywam, że wrócić tutaj było naprawdę fantastycznie" - mówiła na jubileuszu "Tańca z gwiazdami". ZOBACZ TEŻ: Nina Tyrka zmieniła branżę. Była partnerka Agustina Egurroli otworzyła warzywniak. Ceny szokują