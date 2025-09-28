Rozenek na Sri Lance poruszona nagraniem od męża. "Serce mnie boli"

Małgorzata Rozenek-Majdan potwierdziła, że zobaczymy ją w roli prowadzącej kontrowersyjnego programu "Królowa przetrwania". Tym razem realizowany jest na Sri Lance. Już teraz wiadomo, że udział w nowym sezonie bierze aż 13 uczestniczek. - Nie wybrałam się na Sri Lankę prywatnie. (...) Będę miała ogromną radość poprowadzić ten sezon - wyznała wyraźnie podekscytowana. Zdjęcia do najnowszej edycji dopiero się rozpoczęły. Małgorzata Rozenek-Majdan przez długi czas nie wróci zatem do domu. Jak się okazuje, w tym czasie jej najmłodszy syn stracił swój pierwszy mleczny ząb.

Małgorzata Rozenek-Majdan ubolewa. Przegapiła ten moment z życia syna

Małgorzata Rozenek-Majdan stara się łączyć życie prywatne z zawodowym. Wyszło na jaw, że ominęło ją ważne wydarzenie z życia Henia. Celebrytka nie była obecna w momencie, w którym najmłodszemu synowi wypadł pierwszy mleczak. - Dostałam przed chwilą filmik od Radzia. Razem z Heniem nagrali się i Heniowi pierwszy raz wypadł ząb. I muszę wam powiedzieć, że trochę się wzruszyłam, bo żałuję, że mnie przy tym nie było - mówiła na InstaStories. Dodała, że łączenie macierzyństwa z pracą nie jest łatwe. - To trochę na temat łączenia ról zawodowych z macierzyństwem... (...) Serce mnie boli, że nie było mnie przy tym, jak Henio tracił swój pierwszy mleczny ząbek. Choć obiecałam, że jak wrócę to Wróżka Zębuszka przyjedzie do Henia drugi raz, to mam taką refleksję, że nie da się połączyć wszystkich ról i nie ma też co udawać, że nas to nie boli i nie rusza. Rusza mnie to bardzo, że nie było mnie wtedy, kiedy Henio tego mleczaka gubił - skwitowała celebrytka w sieci.

Małgorzata Rozenek-Majdan jest na Sri Lance. Jak rozłąkę przeżywa Henio?

W rozmowie z Plotkiem Radosław Majdan wyznał, czy często kontaktuje się z ukochaną. Potwierdził, że z Małgorzatą Rozenek-Majdan rozmawia cały czas. - Oczywiście martwi się, czy dajemy radę, ale wtedy ją uspokajam, że wszystko jest okej. Małgosia dzwoni codziennie - kiedy Henio wstaje, i wieczorem, kiedy kładzie się spać. Mamy taki swój rytuał. Jeśli tylko może, to dzwoni również w ciągu dnia - wyznał Majdan Plotkowi. Dodał, że nieobecność mamy najbardziej odczuwa najmłodszy członek rodziny, czyli właśnie Henio. - Zawsze najmłodszym, a Henio ma pięć lat, trzeba najwięcej tłumaczyć, bo nie wszystko są w stanie zrozumieć. Henio oczywiście tęskni, pyta o mamę. Ale jest bardzo inteligentny. Wie, że mama pracuje. Stara się to rozumieć. Poza tym mamy swój rytm dnia, gdy odbierałem go dziś ze szkoły, to opowiadałem mu o mamie, rozmawialiśmy też z nią i bardzo się z tego powodu ucieszył - wyjaśnił Majdan. ZOBACZ TEŻ: Oprowadzała fanów po planie "Królowej przetrwania", wtem... wypaliła o dźwiękowcu. Musicie to zobaczyć

