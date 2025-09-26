Klaudia El Dursi nie zdradziła imienia córki. Zrobił to za nią TVN?

28 lipca Klaudia El Dursi podzieliła się z fanami radosną nowiną. To właśnie wtedy na świat przyszła jej długo oczekiwana córka. Prezenterka i modelka nie ukrywała, że marzyła o narodzinach dziewczynki. "Są pewne sytuacje w życiu, których nie da się opisać. Takie, dla których nie ma odpowiednich słów - tak wzniosłych, pełnych miłości i wdzięczności. To właśnie jedna z takich sytuacji, jak marzenie nastoletniej Klaudii, która pragnęła, aby w przyszłości mieć córeczkę, staje się rzeczywistością" - pisała Klaudia El Dursi na Instagramie. Do tej pory nie pokazała jednak twarzy córki, ani nie zdradziła jej imienia. Zrobili to za nią pracownicy TVN.

Klaudia El Dursi trzymała imię córki w tajemnicy. TVN je ujawnił?

Do tej pory Klaudia El Dursi nie ukrywała swoich dzieci. Wiadomo, że ma dwóch starszych synów - 16-letniego Dawida i dziesięcioletniego Jana. Chętnie pokazuje ich na Instagramie i nie zakrywa ich twarzy. Zupełnie inne podejście ma jednak do córki, która niedługo skończy dwa miesiące. Do tej pory nie pokazała jej twarzy, ani nie ujawniła jej imienia. Okazuje się jednak, że stacja TVN postanowiła zrobić to za nią. Stało się to podczas emisji zapowiedzi sobotniego wydania "Dzień dobry TVN", kiedy lektor zapraszał widzów przed telewizory 27 września. Gościnią będzie Klaudia el Dursi. Wtedy właśnie mogliśmy usłyszeć, że dziewczynka ma mieć na imię Tosia. Ciekawe, czy w sobotę modelka to potwierdzi?

Internauci naciskali na Klaudię El Dursi. Chcieli poznać imię jej córki

Jak się okazuje, fakt, że Klaudia El Dursi trzymała imię córki w tajemnicy, wywołał niemałe zamieszanie na jej instagramowym profilu. Internauci pisali jej komentarze pełne pretensji i niezadowolenia. "Czy ta księżniczka ma już imię? Bo czas rejestracji urodzenia noworodka właśnie mija", "Pierwsze w Polsce bezimienne dziecko - hit", "Co to za tajemnica z tym imieniem, normalnie tajne przez poufne. A robi się już śmieszne. No tak, zasięgi są najważniejsze", "I jak ma na imię ta księżniczka?" - pisali zniecierpliwieni internauci. Choć Klaudia El Dursi nie reagowała na te komentarze, jedna z fanek postanowiła zrobić to za nią. "Dzisiaj była zapowiedź 'Dzień dobry TVN', i mówili 'Tosia'" - czytamy.