W mediach jest ostatnio głośno o Bartłomieju Topie, który zachwycił widzów w drugim sezonie serialu "1670". Zagrał Jana Pawła Adamczewskiego. W sieci od lat pojawiają się także informacje na temat życia prywatnego aktora. Co wiemy o jego partnerce i rodzinie?

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz o dzieciach. Tak reagują na jej występy

Bartłomiej Topa w szczerym wyznaniu o rodzinie. "To jest wyzwanie każdego dnia"

Bartłomiej Topa ma za sobą nieudaną relację z Agatą Rogalską. Para powitała na świecie dwóch synów - Anotniego i Kajetana, który urodził się z poważną wadą serca. Niestety chłopiec zmarł. "Widziałem go w inkubatorze. Wiedziałem, że ma w sercu wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, co oznaczało, że nie zobaczę, jak będzie dorastał" - mówił aktor w wywiadzie dla "Pani". Obecnie Topa jest w szczęśliwym związku z prawniczką Gabrielą Mierzwiak. Aktor i jego ukochana tworzą patchworkową rodzinę. Kobieta ma dwie adoptowane córki z poprzedniej relacji i wspólnie doczekali się bliźniaczek: Jagody i Maliny. Bartłomiej Topa nie ukrywa, że wychowywanie dzieci jest dla niego sporym wyzwaniem. - To jest wyzwanie każdego dnia, mimo że na co dzień nie jesteśmy wszyscy razem. Każdy ma swoje potrzeby, swoje radości i smutki i to wszystko się w tym kotle miesza - mówił w programie "Dzień dobry TVN".

Galeria Bartłomiej TopaOtwórz galerię

Antoni Topa działa w branży muzycznej. "Jednym z tych marzeń..."

Syn aktora Antoni wystąpił w programie "Pytanie na śniadanie" i opowiedział o swojej karierze w branży muzycznej. Nie poszedł w ślady ojca. - Ta muzyka od początku gdzieś była, a też potem zauważyłem, jak już grałem na gitarze i na pianinie, że jednak to robienie bitów i pójście nawet produkcyjnie bardziej w tę stronę (...) te tematy mnie zaczęły interesować, więc też w tę stronę bardziej poszedłem - wyjawił. Wspomniał o współpracy z Malikiem Montaną. - Szczerze mówiąc, jednym z tych marzeń na pewno było działanie z Malikiem, bo jak gdzieś tam z tych ludzi w muzyce. No i gdzieś to się spełniło i bardzo fajne to wszystko idzie. Na pewno jeszcze znam wielu artystów, z którymi chciałbym podziałać. Generalnie chciałbym po prostu robić swoje gdzieś tam, żeby ta muzyka moja była zapamiętana - skwitował.