Córka Cugowskiego też robi karierę. Wygląda jak kopia ojca

Wojciech Cugowski to wokalista i gitarzysta, który od lat kontynuuje rodzinne tradycje związane z muzyką. Poza tym, że jest najstarszym synem Krzysztofa Cugowskiego, legendarnego wokalisty Budki Suflera, przez lata razem z Piotrem Cugowskim współtworzył także zespół Bracia. Dziś natomiast posawił na karierę solową. Jak się okazało, pasję do muzyki odziedziczyło także kolejne pokolenie - jego córka również zaczęła tworzyć. O jej muzycznych planach dumny tata opowiedział w najnowszym wydaniu "Dzień dobry TVN".

Wojciech Cugowski nie krył dumy, kiedy mówił o córce. Weronika zagrała support przed popularną wokalistką

Weronika Cugowska, córka Wojciecha Cugowskiego, coraz śmielej stawia swoje pierwsze kroki na scenie muzycznej. Ci, którzy śledzą rozwój 16-latki, mogli niedawno zobaczyć ją w roli supportu Agnieszki Chylińskiej, o czym nieco więcej opowiedział jej tata w "Dzień dobry TVN". - Było to podczas koncertu w Parczewie, niedaleko Lublina. Wystąpiła tam razem ze swoim zespołem Vertigo, prezentując zarówno covery, jak i własne utwory. Grali przez godzinę, oczywiście covery, ale także trzy swoje numery. Tworzą muzykę funk rockową, więc dosyć trudną jak na polskie warunki. Fajnie jest widzieć ją na scenie i fajnie, że lubi muzykę - opowiadał z dumą w programie śniadaniowym.

W rozmowie z Sandrą Hajduk muzyk został zapytany, czy przestrzega córkę przed trudnościami, jakie niesie ze sobą praca w branży muzycznej. - Nie da się przed wszystkim ostrzec, trzeba przejść przez to wszystko samemu, bo to nie jest łatwy kawałek chleba, ale bardzo przyjemny i nęcący - przyznał z uśmiechem.

Wojciech Cugowski ostrożnie o karierze córki w branży muzycznej. "Nie wiem, czy zajmie się tym na sto procent"

Temat rodzinnych relacji poruszył także Maciej Dowbor, nawiązując do znanego konfliktu Wojciecha z jego bratem Piotrem Cugowskim. Zwrócił uwagę, że Weronika jest już trzecim pokoleniem w rodzinie zajmującym się muzyką. Cugowski jednak z dystansem podchodzi do ewentualnej kariery córki. - Nie wiem, czy zajmie się tym na sto procent. Jest muzyką zafascynowana, kocha to. Jeżeli zdecyduje się na to, żeby zająć się tym zawodowo, to wtedy mogę jej opowiedzieć, jakie mogą być przeszkody. Ale tak naprawdę przed nimi nie da się uciec - wytłumaczył Cugowski.