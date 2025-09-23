Karolina Małysz-Czyż, córka legendarnego skoczka narciarskiego Adama Małysza dość aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Na jej profilu na Instagramie dominują relacje z podróży, kadry u boku sławnego ojca, a także wspólne chwile z mężem Kamilem Czyżem, którego poślubiła w 2021 roku. Tym razem jednak 27-latka musiała podzielić się z fanami wyjątkowo smutną wiadomością. Okazało się, że jej rodzinę spotkała trudna sytuacja. Co się stało?

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy skoczkowie mają nowego trenera. Thurnbichler się pożegnał

Córka Adama Małysza przekazała przykre wieści. "W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii"

Jak wynika z relacji Karoliny Małysz-Czyż, jej rodzinna miejscowość - Wisła - stała się miejscem tragedii. W pożarze doszczętnie spłonął pensjonat "Maria i Natasza", należący do jej cioci. W emocjonalnym wpisie opublikowanym w relacji zaapelowała o pomoc, prosząc o wsparcie finansowe i udostępnienia zbiórki. "W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę i udostępnienie" - napisała na InstaStories.

Pod linkiem do zbiórki na rzecz odbudowy pensjonatu "Maria i Natasza" można przeczytać jego poruszającą historię. Z opisu wynika, że początkowo był to niewielki obiekt z kilkoma pokojami, jednak z czasem przekształcił się w nowoczesny pensjonat z 11 pokojami, apartamentami, kuchnią i jadalnią. Wszystko to zostało zniszczone w wyniku pożaru, który strawił większą część budynku. Straty są liczone w milionach złotych, a według wstępnej opinii biegłego strażaka - obiekt nie nadaje się już do remontu i będzie musiał zostać rozebrany. Na szczęście ocalała druga część obiektu, która nadal działa i daje rodzinie nadzieję na powolne odbudowanie tego, co zostało utracone. Na stronie zbiórki zamieszczono również zdjęcia, które pokazują skalę zniszczeń.

Karolina Małysz-Czyż szczerze o trudach życia w blasku fleszy

W styczniu 2025 roku na platformie Amazon Prime zadebiutował serial dokumentalny "Skoczkowie", poświęcony historii polskich skoków narciarskich. Pierwszy odcinek poświęcono Adamowi Małyszowi. Głos w dokumencie zabrała m.in. córka skoczka Karolina Małysz-Czyż, która w czasie największej popularności ojca była kilkuletnią dziewczynką i, jak przyznała, nie zawsze było jej łatwo dorastać w blasku sławy znanego taty. - Widziałam tłumy pod naszą bramą. Często ludzie wołali, zaczepiali, a ja od dziecka byłam osobą bardzo nieśmiałą. Gdy widziałam ludzi, którzy robią mi zdjęcia z ukrycia, ja stawałam się jeszcze bardziej skryta - wyznała w serialu "Skoczkowie". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.