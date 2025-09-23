Anna Dymna to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek. Choć od lat działa także charytatywnie i cieszy się dużym szacunkiem w branży, mało kto wiedział, że jest matką chrzestną Heleny Englert - córki Jana Englerta i Beaty Ścibakówny. O tej relacji opowiedziała sama Helena w podcaście "WojewódzkiKędzierski", przyznając, że nie utrzymuje kontaktu z Dymną, mimo że przez całe dzieciństwo dostawała od niej porcelanowe filiżanki na urodziny. Najnowszy post jej mamy w mediach społecznościowych rzuca jednak nowe światło na relację Dymnej z chrześnicą.

Zobacz wideo "Znachor" i Dymna oczami Tomasza Stockingera. "Wszyscy byli zauroczeni Anią"

Anna Dymna spotkała się z chrześnicą. Przez lata nie miała kontaktu z Heleną Englert

- Ja nawet nie wiem, czy mam mówić per pani Ania, czy Ania, dlatego, że ja ostatni raz panią Anię widziałam w roku 2018 na jakiejś wystawie mimochodem. Nie mam kontaktu. (...) Na każde urodziny dostawałam. Pamiętała o tym przez całe moje dzieciństwo - wyznała jakiś czas temu Helena Englert w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. Zaznaczyła jednak, że nie wynika to z konfliktu pomiędzy kobietami.

Wygląda jednak na to, że mimo wieloletniego braku kontaktu, doszło do wyjątkowego wydarzenia. 22 września Beata Ścibakówna opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z Anną Dymną i Heleną Englert. Spotkanie miało miejsce najprawdopodobniej za kulisami spektaklu teatralnego, w którym artystka występuje. "Nasza ukochana Ania Dymna jako Radczyni w 'Weselu' Jana Klaty" - podpisała ujęcie, na którym wszystkie trzy panie uśmiechają się, co może świadczyć o ociepleniu relacji między Dymną a jej chrześnicą. Zobaczysz je w naszej galerii:

