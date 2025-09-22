Natalia Niemen jest jedną z trzech córek Czesława Niemena. Zawodowo artystka poszła w ślady ojca i działa m.in. w branży muzycznej. Prywatnie Niemen jest również mamą trójki dzieci - dwóch dorosłych już synów i córki Danusi. Najmłodsza z pociech zmaga się niestety z poważną chorobą genetyczną - zespołem Noonan. W nowym poście na Instagramie Niemen postanowiła opublikować zdjęcie z córką oraz zamieścić poruszający wpis.

Natalia Niemen opublikowała zdjęcie z córką. "Plasterek nasz. I Iskiereczka"

Pod zdjęciem, na którym widzimy wtuloną w Niemen Danusię, artystka podzieliła się poruszającymi słowami na temat macierzyństwa oraz relacji z córką. "Czy może być coś wspanialszego, niż macierzyństwo? Moja córeczka Danutka to plasterek nasz. I iskiereczka. Dzieciaczek z tzw. wadą genetyczną, ale niszczący dużo gorsze wady tego świata swoim autentyzmem, prawdą, szczerością, dziecięcą radością. I w jej wypadku mocnym, skorpionowym charakterkiem" - napisała Niemen. Piosenkarka podkreśliła dalej, jak ważną rolę w jej życiu stanowi ośmioletnia Danusia. "W bojach i razach od życia, dzieci są radością i podparciem dla dorosłych, nawet o tym nie wiedząc. Dobranoc wam wszystkim, ludzie dobrej woli" - dodała na koniec Niemen.

Natalia Niemen szczerze o byciu mamą. Wspomniała o chorobie

Co pewien czas wokalistka dzieli się z fanami refleksjami o macierzyńskiej rzeczywistości. To dla niej trudna, ale i spełniająca rola. W jednym z wpisów na Instagramie wspomniała o relacji z dziećmi, a także o chorobie Danusi. "Mam dziś dużo więcej energii, sił i możliwości, by realizować moje plany zawodowe, ale nadal najważniejsza jest dla mnie relacja z dziećmi. Synowie są już dorośli. Czas zweryfikuje moje wobec nich starania. Ale jest jeszcze ta ośmioletnia Gwiazdeczka, która jest nie tylko moją córką, ale i taką przyjaciółeczką. Wiecie, że ma Zespół Noonan. Jest szczególna i potrzebuje szczególnej opieki. Dostarcza też mi masy radości. Jestem szczęśliwa, że mogę być jej mamą" - przeczytaliśmy. Warto zaznaczyć, że od 1 na 1000 do 1 na 2500 dzieci przychodzi na świat z zespołem Noonan.