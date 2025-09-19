Wszyscy mówili o ich konflikcie. Teraz Bursztynowicz pojawi się z córką w telewizji

Barbara Bursztynowicz przez ponad ćwierć wieku wcielała się w rolę Elżbiety Chojnickiej w serialu "Klan". Na początku roku aktorka postanowiła odejść z produkcji. Nie oznacza to jednak, że wybiera się na emeryturę. Wręcz przeciwnie. Artystka jakiś czas temu dołączyła do obsady serialu "Szpital św. Anny", została także uczestniczką 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Niedługo aktorka pojawi się natomiast w kolejnym programie. Wraz z córką będzie gościła w talk-show Krzysztofa Ibisza - "Demakijaż". W przeszłości plotkowano na temat rzekomego konfliktu pań.

Zobacz wideo Bursztynowicz korzysta z komunikacji miejskiej? Zapytaliśmy ją o autografy

Barbara Bursztynowicz wystąpi z córką w telewizji. Małgorzata to kopia sławnej mamy

Barbara Bursztynowicz od zawsze stroniła od skandali. Pomimo iż aktorka od lat związana jest ze światem show-biznesu, niewiele wiadomo na temat jej życia prywatnego. Była gwiazda "Klanu" od niemal pół wieku jest żoną Jacka Bursztynowicza. Para doczekała się córki Małgorzaty. W przeszłości media rozpisywały się o rzekomym konflikcie matki i córki. Aktorka miała bowiem nie wyrazić zgody na to, żeby jej pociecha poszła do szkoły zawodowej. Bursztynowicz zaprzeczała jednak, jakoby dochodziło do kłótni między nią a córką. Zapewniła, że jej postawa wynika wyłącznie z troski o jedynaczkę. Ostatecznie Małgorzata ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała rzeźbę, jednak później zmieniła kierunek. Ostatecznie zdecydowała się na architekturę wnętrz i scenografię. Zaliczyła też krótką przygodę z show-biznesem. Już niebawem panie będzie można oglądać w duecie w programie Krzysztofa Ibisza - "Demakijaż". Zdjęcia córki Barbary Bursztynowicz znajdziecie w naszej galerii.

Dorota Naruszewicz skomentowała występ Barbary Bursztynowicz w "Tańcu z gwiazdami". Tak oceniła serialową mamę

W serialu "Klan" w córkę Bursztynowicz wcielała się natomiast Dorota Naruszewicz. Pomimo iż panie nie występują już razem w serialu, mają znakomite relacje. Najlepiej świadczy o tym komentarz, który aktorka zostawiła pod nagraniem tanecznego występu serialowej mamy. "Basiu, popłakałam się. Jesteś cudowna" - napisała wzruszona Naruszewicz.

