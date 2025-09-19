Janusz Gajos jest jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. Prywatnie czterokrotnie się żenił - dziś jest mężem Elżbiety. To z realizatorką telewizyjną Barbarą Nabiałczyk doczekał się jednak jedynego dziecka - córki. Dziś Agata ma 45 lat i nie zdecydowała się pójść w ślady rodziców, którzy związani są z filmem oraz telewizją. Okazuje się, że wybrała zupełnie inną drogę.
Córka aktora dorastała z dala od blasku fleszu, o co zadbał sam Gajos. Agata nigdy nie chwaliła się, że ma znanego ojca, który jest niewątpliwie jedną z największych gwiazd branży filmowej w kraju. Zdarzały się sytuacje, że spotykała się z uprzedzeniami ze względu na nazwisko. - Nie mam w sobie buntu, kiedy ktoś przedstawia mnie jako córkę Janusza Gajosa. To część mojego życia, ale moja droga zawsze była inna - przyznała w "Dzień dobry TVN".
Okazuje się, że choć rodzice Agaty związani są z filmem oraz telewizją, ona sama nie miała zamiaru iść w ich ślady. Już w czasach szkoły średniej wiedziała, co chce robić zawodowo. Została psychologiem. Mimo że choć praca nie jest łatwa, daje jej dużo satysfakcji. - Czuję, że jestem tam, gdzie powinnam – mówiła w śniadaniówce. Na dodatek Agata od lat działa w Polskim Czerwonym Krzyżu. - To godziny wolontariatu na rzecz tego, żeby żyło nam się lepiej - wyjaśniała w programie. Córka Janusza Gajosa założyła rodzinę i ma nastoletniego syna, Aleksandra.
Aktor rozstał się z matką Agaty, gdy ta miała sześć lat. Nigdy nie odczuła jednak braku ojca, z którym spędzała wakacje. - Rodzice żyli jak pies z kotem, jednak na szczęście mnie w to nie angażowali. Choć każde dziecko z rozbitej rodziny niesie coś "w plecaku", to ja nie mogę narzekać, że nie było przy mnie tatusia. Był, kiedy miał być - mówiła córka Gajosa w rozmowie z "Na żywo". Po śmierci matki w 2009 roku, relacje ojca z córką zacieśniły się. Aktor wspiera pociechę. - Jak wpadłam na pomysł współpracy ze sprawcami przemocy, to zapytał, czy nie ma bezpieczniejszych zajęć dla psychologa. Jednak mimo wszystko wspiera mnie w tym. Nigdy się nie wtrącał w moje wybory i mam nadzieję, że jest zadowolony - mówiła we wspomnianym programie śniadaniowym Agata.
