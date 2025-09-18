Syn Cichopek nie pojawi się na jej ślubie? Zaskakujące doniesienia

15 września gruchnęły wieści o rzekomej dacie ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. O wszystkim opowiedział informator portalu Świat Gwiazd. "25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne 'tak'. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają" - przekazał w rozmowie. Teraz do mediów trafiają nowe wiadomości na temat uroczystości.

Syn Katarzyny Cichopek nie dotrze na uroczystość? "Przyjazd z Argentyny do Polski to wielka wyprawa"

Według "Super Expressu" podobno 16-letni syn Katarzyny Cichopek nie pojawi się na uroczystości. Jak informuje portal, Adam rzekomo przebywa na wymianie uczniowskiej w Argentynie. "Kasia jest zasmucona. Chciałaby mieć tego dnia przy sobie oboje swoich dzieci. Ale przyjazd z Argentyny do Polski to wielka wyprawa. Podróż w jedną stronę potrafi trwać nawet 30 godzin, z męczącymi przesiadkami" - przekazał informator. Ponoć córka aktorki jest bardzo podekscytowana ślubem mamy. "Helenka bardzo się cieszy i szykuje na ślub mamy. Ona ma 12 lat. To dla niej wielka frajda. Adama niestety nie będzie" - skwitował informator w rozmowie z portalem. Wspólne zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego znajdziecie w naszej galerii.

Maciej Kurzajewski zabrał głos w sprawie ślubu. "Już wszystko powiedział na ten temat"

Portal Pudelek skontaktował się z menedżerem pary. Udzielił krótkiego komentarza i przekazał, że zakochani nie chcą na ten moment dzielić się szczegółami na temat uroczystości. "Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub, jak wspominali, jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie" - skomentował Patryk Wolski. Głos zabrał także sam Kurzajewski. "Nasz menedżer Patryk Wolski już wszystko powiedział na ten temat" - wypowiedział się dla "Faktu".