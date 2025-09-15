14 września rozpoczęła się nowa edycja programu "Taniec z gwiazdami". Jeden z najbardziej rozchwytywanych duetów tworzą Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Po występie w pierwszym odcinku Paulina Sykut-Jeżyna zwróciła się do nich z zaskakującym pytaniem. - Muszę zadać to pytanie, bo od tygodni cała Polska zastanawia się, czy wy jesteście szczęśliwie zakochani? - powiedziała. Po chwili Rogacewicz namiętnie pocałował Kaczorowską na oczach telewidzów. Nie tak dawno aktor zakończył swoje małżeństwo.

Ile dzieci ma Marcin Rogacewicz? To wiadomo o jego życiu prywatnym

Marcin Rogacewicz przez lata był w związku z żoną Mają. Jak donosiły media, w czerwcu oficjalnie się rozwiedli. Aktor i jego była już żona doczekali się czwórki dzieci - trzech córek oraz syna. W wywiadach Marcin Rogacewicz wspominał, czym jest dla niego ojcostwo. "Radość czerpię natomiast z ojcostwa. Bycie ojcem - to jest moja misja" - mówił dla "Show". Aktor nie zdecydował się na upublicznienie wizerunku dzieci w mediach społecznościowych. Podobne podejście do tematu ma Agnieszka Kaczorowska. "Nie pokazuję buzi moich dziewczyn, nie udostępniam ich wizerunku i nie pozwalam też, aby był on gdziekolwiek udostępniany. Choć na razie są jeszcze małe, to dalej chcę, aby pozostały w przyszłości z wolnym wyborem. Same zdecydują, ile i co będą chciały pokazać" - przekazywała tancerka w mediach społecznościowych.

Marcin Rogacewicz o pierwszym treningu z Agnieszką Kaczorowską. Co za słowa

Marcin Rogacewicz nie ukrywa, że większość jego grafiku pochłaniają próby do "Tańca z gwiazdami". W śniadaniówce Polsatu opowiedział o początkach na sali treningowej u boku Kaczorowskiej. - Nigdy nie zapomnę tego momentu, jak stanąłem naprzeciwko ciebie pierwszy raz, tutaj, na tym parkiecie i byliśmy sami. I to było tak mocne doświadczenie, bo stoi przede mną zawodowa tancerka, mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich. Masz ten medal, przecież to jest ogromne osiągnięcie - wspominał. Nie było łatwo. - Tam się u mnie zadziało tyle rzeczy na różnych płaszczyznach - byłem w przestrzeni, w której nie potrafię nic. Mam zrobić pierwszy krok, ty stoisz naprzeciwko mnie i... to był koniec. Ten pierwszy moment, pamiętasz - ja stałem i byłem mokry - dodał.

