Cristin Milioti, dotychczas utożsamiana przede wszystkim z rolami w lekkich filmach, odniosła jeden z największych sukcesów w swojej karierze. Za kreację Sofii Falcone w serialu HBO i DC Studios "Pingwin" została nagrodzona prestiżową statuetką Emmy. Chwilę później pogratulował jej syn Colina Farrella. Taka była jego reakcja.

Cristin Milioti z pierwszą Emmy. Aktorka przełamuje swój wizerunek i świętuje sukces z Colinem Farrellem

Podczas odbierania nagrody aktorka nie kryła wzruszenia, a swoje przemówienie rozpoczęła z charakterystycznym poczuciem humoru, zdradzając, że przygotowała notatki na odwrocie zapisków z terapii. Milioti podkreśliła, że praca nad "Pingwinem" była dla niej "jasnym punktem" w trudnym czasie, a wcielanie się w bezwzględną dziedziczkę mafijnego rodu okazało się doświadczeniem wyjątkowym i niemal duchowym. Nie zabrakło podziękowań dla showrunnerki Lauren LeFranc, którą artystka nazwała "mózgiem" całego przedsięwzięcia. Wyjątkowe słowa skierowała także do Colina Farrella, z którym stworzyła na ekranie duet pełen napięcia i chemii.

Po ceremonii kamery uchwyciły moment, gdy Farrell przytula koleżankę z planu, gratulując jej sukcesu. Do sceny dołączył również syn aktora, Henry Tadeusz Farrell, który pojawił się na gali u boku ojca. Choć z kamienną twarzą, nastolatek także uścisnął dłoń laureatki i przekazał jej gratulacje.

Jak wiemy, syn Colina Farrella pojawił się na wydarzeniu, które odbywa się w Los Angeles. To niewątpliwie wzbudziło zainteresowanie mediów. Henry Tadeusz już wcześniej debiutował na czerwonym dywanie. Dotychczas brylował podczas rozdania Oscarów w 2023 roku. 16-latek pozował u boku Farrella i już widać, że wzrostem syn przebił popularnego ojca. Trudno nie zauważyć także, że Henry Tadeusz z roku na rok staje się coraz bardziej podobny do słynnej mamy.