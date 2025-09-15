Colin Farrell przed laty związany był z Alicją Bachledą-Curuś. Para doczekała się razem syna - Henry'ego Tadeusza, który w tym roku w październiku skończy 16 lat. Aktor zdecydował się na zabranie nastolatka na rozdanie nagród Emmy w Los Angeles, co nie umknęło uwadze mediów. To nie pierwszy raz, gdy syn Farrella i Bachledy-Curuś pojawił się na czerwonym dywanie.

Colin Farrell brylował z synem w blasku fleszy. Tak dziś wygląda Henry Tadeusz

Tegoroczna gala rozdania nagród Emmy, która odbyła się 14 września, była dla Colina Farrella wyjątkowa. Był nominowany w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy za rolę w "Pingwinie", gdzie wcielił się w głównego bohatera - Oswalda "Oziego" Cobbie. Za rolę gangstera aktor otrzymał już Złotego Globa, Saturna oraz nagrodę SAG. Ostatecznie tego wieczoru statuetkę zgarnął Stephen Graham za rolę w serialu "Dojrzewanie". Colin Farrell zdecydował się na to, by na wydarzenie, które odbywało się w Los Angeles, zabrać syna, co wzbudziło zainteresowanie mediów. Henry Tadeusz już wcześniej pojawił na czerwonym dywanie - brylował podczas rozdania Oscarów w 2023 roku. Nastolatek pozował u boku Farrella i już widać, że wzrostem syn przebił popularnego ojca. Nie sposób nie zauważyć także, że Henry Tadeusz z roku na rok staje się coraz bardziej podobny do słynnej mamy.

Henry Tadeusz mówi po polsku? Alicja Bachleda-Curuś ujawnia prawdę

Od lat aktorka wraz z synem mieszka w Stanach Zjednoczonych - dokładniej w Los Angeles. Nie da się więc ukryć, że pierwszym językiem nastolatka jest angielski. Co z polskim? Jak wyznała Bachleda-Curuś, nauka jej ojczystego języka jest dla Henry'ego Tadeusza wyzwaniem. - Mimo że zależało mi bardzo, żeby mówił głównie po polsku, język angielski przychodził mu łatwiej, słyszał go wokół, a ja z kolei chciałam się móc z nim jak najszybciej porozumieć. Poszłam na kompromis - wyjaśniła gwiazda, cytowana przez "Życie na gorąco". Dodała, że syn regularnie przylatuje do Polski, by odwiedzić dziadków. Wcześniej przygotowuje się do tej wizyty. - Przygotowuje sobie całe wypowiedzi, jak ma jechać do dziadków, strasznie go to cieszy - mówiła aktorka.