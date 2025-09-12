Po śmierci Hulka Hogana media skupiły się na kwestiach związanych z jego majątkiem. Legendarny zapaśnik pozostawił po sobie spadek o wartości blisko 5 milionów dolarów, w skład którego wchodziły prawa do wizerunku, aktywa osobiste, gotówka oraz kryptowaluty. Ku zaskoczeniu wszystkich zapaśnik nie uwzględnił jednak w testamencie swojej córki. Teraz Booke Hogan ujawniła, co stało za tą decyzją.

Hulk Hogan nie zostawił nic córce. Brooke Hogan przyznaje, że nigdy nie oczekiwała pieniędzy od ojca

W niedawnej rozmowie z serwisem TMZ córka Hulka Hogana zaskoczyła wyznaniem. Podczas wywiadu wyjawiła, że decyzja ojca była zgodna z jej własnym życzeniem. Brooke Hogan przyznała, że jej relacja z ojcem nigdy nie była uzależniona od pieniędzy. Podkreśliła, że od dawna radzi sobie samodzielnie i nie potrzebowała od niego finansowego wsparcia. "Jego decyzja to nie jest dla mnie zaskoczenie. To jest to, czego chciałam i nie żałuję. Mój tata wiedział, że ciężko pracuję i że radzę sobie bez jego pieniędzy już od bardzo, bardzo dawna" - przyznała z rozbrajającą szczerością. Warto dodać, że według doniesień medialnych Brooke od dawna miała nie utrzymywać z ojcem kontaktu. Dziewczyna nie jest jedynym dzieckiem zmarłego gwiazdora. Hulk pozostawił również po sobie syna Nicka, który otrzymał znaczną część majątku.

Ujawniono przyczyny śmierci Hulka Hogana. Wyniki sekcji nie pozostawiają wątpliwości

Nowe ustalenia dotyczące śmierci Hulka Hogana jakiś czas temu ujrzały światło dzienne. Jak poinformował serwis Page Six, dane pochodzące z centrum medycyny sądowej hrabstwa Pinellas wskazują, że bezpośrednią przyczyną odejścia legendy wrestlingu był zawał. Specjaliści wyjaśnili, że atak serca nastąpił w momencie gwałtownego zatrzymania przepływu krwi do mięśnia sercowego, co doprowadziło do uszkodzenia tkanek. Podano także, że gwiazdor chorował na migotanie przedsionków i przewlekłą białaczkę limfocytową - nowotwór atakujący białe krwinki, o którym wcześniej nie wiedzieli nawet jego najbliżsi fani i który znacznie osłabił jego organizm.