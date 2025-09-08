Omenaa Mensah od sześciu lat jest żoną Rafała Brzoski. W 2017 roku para doczekała się syna Vincenta. Celebrytka jest też mamą dorosłej córki Vanessy. Prezenterka urodziła ją, kiedy była jeszcze na studiach. Ostatnio filantropka pochwaliła się starszą pociechą na Instagramie.

Omenaa Mensah o hejcie: ludzi denerwuje, że ktoś mógłby siedzieć i odpoczywać, a coś robi

Omenaa Mensah pokazała córkę na Instagramie. Vanessa to kopia mamy

Omenaa Mensah rzadko pokazuje dzieci w mediach społecznościowych. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i pochwaliła się na Instagramie córką Vanessą. Panie wystąpiły razem na konferencji Girls Future Ready Summit. Z tej okazji filantropka opublikowała osobisty wpis, który uzupełniła serią zdjęć z wydarzenia.

Zostałam mamą bardzo wcześnie - miałam zaledwie 22 lata i byłam jeszcze na piątym roku studiów, kiedy usłyszałam tę najpiękniejszą wiadomość: że na świecie pojawi się Vanessa. To było ogromne zaskoczenie, ale też największa motywacja mojego życia

- zaczęła swój wpis. Prezenterka dodała, że wczesne macierzyństwo wiele ją nauczyło. "To, że Vanessa przyszła do mnie tak wcześnie, sprawiło, że od pierwszych chwil musiałam być silna, pracowita i odważna (...). Od samego początku mi w tym towarzyszyła. Jeździłyśmy razem na prognozy pogody, prowadziłyśmy programy, pokazywałam jej świat - od codzienności pracy w telewizji po podróże do Afryki, którą pokochała tak, jak ja" - napisała celebrytka.

Omenaa Mensah zdradziła, co planuje robić jej córka. "Patrzę na nią z ogromną dumą"

Filantropka ujawniła też, jakie plany na przyszłość ma jej córka. 23-latka zamierza wykonywać bardzo odpowiedzialny zawód. "Dziś patrzę na nią z ogromną dumą. Vanessa jest już na piątym roku medycyny i planuje zostać lekarzem. Widzę, że to, co kiedyś jej pokazywałam - pracę, pasję, wytrwałość - teraz procentuje" - wyjawiła Mensah. Matka i córka wystąpiły na konferencji mającej na celu inspirowanie kobiet do działania. "Ostatnio po raz pierwszy stanęłyśmy razem na scenie - podczas Girls Future Ready Summit, inicjatywy stworzonej przez kolejną niezwykle ambitną, młodą kobietę - Zofię Kierner. To był moment niezwykły, bo teraz już nie tylko ja inspirowałam Vanessę, ale także ona - jako młoda dorosła - inspirowała kolejne pokolenia dziewczyn i kobiet" - czytamy we wpisie prezenterki.