7 września w "Dzień dobry TVN" pojawiła się Karolina Wajda. Córka Beaty Tyszkiewicz w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem wyjawiła, co słychać u rodzicielki oraz odczytała specjalny list swojej mamy skierowany do redakcji śniadaniówki z okazji 20-lecia emisji porannego show.

Karolina Wajda wyjawiła, co słychać u znanej mamy. Beata Tyszkiewicz tak spędza czas po odejściu z telewizji

Beata Tyszkiewicz, chociaż pewnego czasu wycofała się z życia publicznego, to wciąż pozostaje w kontakcie z najbliższymi i bliskimi przyjaciółmi. Karolina Wajda ujawniła, że mama spędza czas na prostych przyjemnościach jak oglądanie dawnych filmów i programów. Przy okazji córka gwiazdy wyjawiła, że rodzicielka cały czas pali papierosy. Padło także pytanie o rezygnację z bywania w mediach. - Podjęła taką decyzję w swoim życiu, że chciała z tej takiej publicznej aktywności zrezygnować... - zaczęła Wellman. - To była jej własna decyzja. A, jako że jest osobą dosyć konsekwentną w swoich podejmowanych decyzjach, to ona już trwa od dawna... 6, 7 lat. - tłumaczyła Wajda. Mimo wycofania się z życia publicznego aktorka pozostaje blisko rodziny i przyjaciół. - Jest zawsze gotowa służyć dobrą radą, rozmową i swoim niepowtarzalnym dowcipem i poczuciem humoru - wyjawiła córka Tyszkiewicz.

Karolina Wajda odczytała list od Beaty Tyszkiewicz. Tego życzyła redakcji "Dzień dobry TVN"

W trakcie programu Karolina Wajda odczytała również list od Beaty Tyszkiewicz, w którego treści aktorka złożyła serdeczne życzenia dla całej redakcji. - (...) Czego życzyć na 20-lecie? (...) Macie szczęście, że możecie zaprosić do programu, kogo chcecie, zawsze ktoś się zdarzy, kto was pokocha. Dużo kolorowych balonów, wesołe czapeczki, gwizdki, girlandy, konfetti. Ściskam was bardzo mocno i życzę dalszych 40, 60, 80, 100 lat. Podpisane: caryca słowiańskiego kina - wyjawiła na wizji życzenia od mamy Wajda. Nie zabrakło też osobistych wspomnień i rad, które aktorka przekazała córce. - To, co mi przychodzi do głowy to: żyj i pozwól żyć innym - przyznała Karolina. Na zakończenie programu nie mogło zabraknąć pozdrowień dla Beaty Tyszkiewicz, które popłynęły od prowadzących.