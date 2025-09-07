Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz od lat uchodzą za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w polskim show-biznesie. Pobrali się w 2008 roku i mimo początkowych kontrowersji, głównie z powodu różnicy wieku, do dziś tworzą trwały i udany związek. W tym samym roku na świat przyszła ich córka, Kalina. 16-latka zdecydowała się pójść w ślady sławnych rodziców i ma już na koncie pierwsze sukcesy sceniczne. Okazało się, że młoda artystka ma chłopaka. To znany aktor.

Kalina Józefowicz jest zakochana? Córka Nataszy Urbańskiej podzieliła się kadrami z ukochanym

Kalina Józefowicz jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad sześć tysięcy użytkowników. Co ciekawe, ostatnio młoda artystka wrzuciła romantyczne zdjęcia z chłopakiem. Wybrankiem Kaliny jest 15-letni Jakub Rutkowski. Nastolatek jest aktorem i jest dobrze znany widzom TVN-u z roli Kuby Dobrzańskiego w serialu "BrzydUla". Podobnie jak córka Urbańskiej i Józefowicza, Jakub związany jest z Teatrem Buffo. Pierwszy raz na scenie stanął w wieku sześciu lat. W ostatnim czasie można go było zobaczyć również w większych produkcjach. 15-latek zagrał m.in. w filmach "Idź pod prąd" i "Kleks i wynalazek Filipa Golarza".

Natasza Urbańska o relacji z córką. To było najtrudniejsze

W 2025 roku Kalina kończy 17 lat. Natasza Urbańska w rozmowie z nami wyznała, jaki ma kontakt się z nastolatką. Obie dogadują się bardzo dobrze. - Kalina jest szczera, czasami do bólu, ale to jest wspaniałe, bo tylko w ten sposób można cokolwiek zrobić. I fajnie. Ma swój gust, ale też często zwraca się do mnie z pytaniem: 'mama, czy to jest okej?'. Także nawzajem się i wspieramy, i inspirujemy, i chyba podobnie myślimy o modzie. Podobne rzeczy nam się podobają - wyznała Urbańska. Następnie przyznała, że przekraczają granice relacji mama-córka. - To jest moja przyjaciółeczka od serca i nie wyobrażam sobie innej relacji - dodała. ZOBACZ TEŻ: 16-letnia córka Urbańskiej i Józefowicza ma gigantyczny talent. Internauci twierdzą, że jest kopią mamy