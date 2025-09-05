W styczniu Karolina Gilon została mamą. Prezenterka zdecydowała się nawet na publikację filmu z porodu. - Poruszyłam kobiety do tego, że żałują, że nie mają tego filmu. (...) Przełamałam tabu, pokazałam, że poród to nie jest nic strasznego - tłumaczyła Karolina Gilon w programie "halo tu polsat". Celebrytka pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami. Jej nowa publikacja także przyciągnęła uwagę.

Zobacz wideo Tak Gilon opowiadała o przyszłości w "Love Island". Co za słowa

Karolina Gilon pokazała swoją codzienność. "Dużo marudzenia, płaczków"

4 września Karolina Gilon zamieściła na InstaStories selfie. W opisie kadru prezenterka przyznała, że nie ma obecnie najłatwiejszego czasu. Jej syn Franciszek jest w trakcie ząbkowania. "U nas dziś dramat, jakby co. Tylko jedna drzemka i to dość późna. Dużo marudzenia, płaczków. Ząbkowanie, weź się" - napisała Karolina Gilon. Mimo wymagającego czasu prezenterka ma powody do radości, czym również pochwaliła się na InstaStories. "Jaram się moimi wynikami badań. Nie mam anemii, nie mam niedoborów. Jest pięknie. To oznacza, że moje odchudzanie było z głową. I to, że suplementacja ma sens. Jaram się" - pisała Karolina Gilon. Kadr opublikowany przez prezenterkę znajdziecie w naszej galerii.

Karolina Gilon straciła pracę w programie. Zwróciła się do widzów

Karolina Gilon nie występuje już w programie "Ninja vs. Ninja". W roli nowej prowadzącej zobaczyliśmy Martę Ćwiertniewicz, ale widzowie dopytują o prezenterkę. "Karolina, bez ciebie nie oglądam", "Bez Karoliny Gilon to nie to samo. Polsat, kiedy wróci prawdziwa prowadząca?" - pisali w mediach społecznościowych. Co na to Karolina Gilon? "Chciałabym postawić sprawę jasno. Każdy program to przede wszystkim widzowie. Ich zapał i zainteresowanie. Całuję wszystkich widzów programów, które prowadziłam. W tej pracy jesteście dla mnie wszystkim!" - przekazała w rozmowie z Plotkiem. Wspomniała także o nowej prowadzącej. "Bardzo was proszę! Dajcie szansę Marcie! Została postawiona w trudnej sytuacji, a ja trzymam za nią kciuki. To ciężka branża, więc kobiety powinny się zawsze wspierać" - dodała.