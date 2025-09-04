Powrót na stronę główną
Ludzie na to czekali. Zenek Martyniuk zabrał głos w sprawie syna. Zaskakujące słowa
Zenek Martyniuk w najnowszym wywiadzie zabrał głos w sprawie ostatnich wybryków swojego syna Daniela. Okazuje się, że syn gwiazdora disco polo przebywa obecnie za granicą.
Zenek Martyniuk wypowiedział się na temat kontrowersji wokół syna
Zenek Martyniuk wypowiedział się na temat kontrowersji wokół syna. Fot. KAPiF, Instagram.com/danielmartyniuk89 screen

Mogło się wydawać, że po ślubie z Faustyną Daniel Martyniuk wyciszy się i nie będzie wzbudzał więcej medialnych sensacji. Jednak nic z tego. W sierpniu syn Zenka Martyniuka publikował na Instagramie treści, które wywołały spore zamieszanie. Matce swojego syna zarzucił "kupienie doktoratu", a rodzinie wypomniał rzekomy "brak wsparcia", który ma prowadzić go do "totalnej destrukcji". Głos na temat kolejnych wybryków syna zabrał Zenek Martyniuk.

Zenek Martyniuk zabrał głos w sprawie syna. "Nie wiem, co on wyprawia"

W najnowszym wywiadzie gwiazdor disco polo wyjawił, że jego syn jest za granicą i nie bardzo ma wiedzę na temat jego najnowszych wybryków. - Nie wiem, co on wyprawia. W tej chwili jest w Hiszpanii, pracuje w swoim zawodzie. (...) Mamy kontakt, rozmawialiśmy kilka dni temu - powiedział Zenek Martyniuk w rozmowie z "Faktem". Dodajmy, że Daniel Martyniuk z wykształcenia jest marynarzem, ostatnio jednak postanowił spróbować swoich sił w pracy na budowie. "Podobno ciężka praca uszlachetnia i uczy pokory, więc spróbuję" - wyznał w sieci. 

Zenek Martyniuk sprawdza się w roli dziadka. Wspomniał o talencie muzycznym wnuczki

We wspomnianym wywiadzie Zenek Martyniuk wyjawił także, jaki ma kontakt z wnukami. Dodajmy, że piosenkarz jest dziadkiem Laury, córki Daniela z pierwszego małżeństwa z Eweliną, a także Floriana, syna Daniela i Faustyny. Okazuje się, że Zenek doskonale sprawdza się w roli dziadka i ceni sobie czas spędzony z wnukami. Wspomniał także, że Laura ma talent muzyczny. - Odwiedzamy ich bardzo często, ja uwielbiam dzieci. Florianek urodził się 15 lipca, więc jest malutki, ale czas tak szybko biegnie... Laurka skończyła w lutym sześć lat. Jak byliśmy na jej urodzinach, chciała ze mną śpiewać – ma fajny słuch muzyczny. Jak do przedszkola przychodził pan, by zaprezentować instrumenty, to ona pierwsza była do gry na saksofonie czy gitarze. Na co dzień mieszka z mamą koło Konina, ale rozmawiamy z Eweliną o jej dokształcaniu muzycznym - powiedział Zenek Martyniuk "Faktowi". 

