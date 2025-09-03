Stefan Friedmann to aktor, którego z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Już dawno zdobył szacunek i uznanie w polskim kinie. Na swoim koncie ma liczne role teatralne i filmowe w tym m.in. w "Akademii pana Kleksa", "Poranku Kojota", "C.K. Dezerterzy" czy filmie "Killerów 2-óch". Ostatnio można było podziwiać go na ekranie w serialu "M jak miłość", gdzie wcielał się w rolę Modrego. 2 września aktor obchodzi swoje 84. urodziny. Nie każdy wie, że ma znanego syna, który zmagał się z poważną chorobą.

Syn Stefana Friedmanna to znany pisarz. Borykał się z poważnym uzależnieniem

Stefan Friedmann od 1968 roku jest mężem Krystyny, z którą doczekał się dwóch synów, Filipa i Wojciecha. Wojciech jest znanym pisarzem i podróżnikiem, który ma za sobą trudne doświadczenia z chorobą alkoholową. O swojej długiej drodze wyjścia z nałogu napisał w książce "Mój pierwszy ostatni raz". To autobiograficzna powieść, w której autor opowiada o tym, jak pokonać życiowe trudności i wyjść na prostą. O swoich przeżyciach Wojciech Friedmann opowiadał m.in. w programie "Pytanie na śniadanie".

To są doświadczenia, nie zawsze fajne, które miałem na swojej drodze i z których było mi ciężko się wydobyć w pewnym momencie życia. (...) Jestem alkoholikiem i to jest związane z uzależnieniem, też te same problemy są przy okazji uzależnienia od narkotyków, od innych rzeczy, substancji zmieniających świadomość, ale i również czasami od jedzenia czy grania

- opowiedział w programie.

Wocjiech Friedman o wyjściu z nałogu. "Wiele rzeczy żałuję"

Wojciech Friedmann przyznał w wywiadzie, że przez problemy z uzależnieniem nie pamięta wielu miesięcy ze swojego życia. "To już były lata tej degrengolady życiowej, to nie było jedno zdarzenie, to było wiele rzeczy, ciąg tygodniowy. Tak jak powiedziałem, tego braku kontroli, braku świadomości, wiedzy, co się działo przez cały czas" - podkreślił. Pisarz już od dziewięciu lat nie pije alkoholu, ale pozostało w nim wiele żalu w związku z wydarzeniami sprzed lat.

Ja wiele rzeczy żałuję i powinienem być w kontakcie z osobami, które skrzywdziłem oraz starać się gdzieś naprawiać to wszystko, te stosunki: rodzinne czy kumpelskie. Ale ja już się dziś nie wstydzę. Moje życie idzie w dobrym kierunku

- podsumował.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068