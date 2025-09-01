Katarzyna Cichopek dała się poznać jako aktorka i prezenterka. Jest ukochaną Macieja Kurzajewskiego. Kobieta ma dwójkę dzieci ze związku z Marcinem Hakielem: 16-letniego Adama i 13-letnią Helenę. Ostatnio w rozmowie z Plejadą Cichopek opowiadała o przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego. 1 września nastał pierwszy dzień szkoły. Cichopek również odwiedziła tego dnia placówkę.

Katarzyna Cichopek zaliczyła z dziećmi pierwszy dzień szkoły. Mamy zdjęcia

Katarzyna Cichopek pojawiła się na rozpoczęciu roku szkolnego. Tego dnia postawiła na prostą stylizację: jasne jeansy, białą koszulkę i brązową kurtkę. Całość dopełniła okularami przeciwsłonecznymi. Prawdopodobnie towarzyszyła jednej ze swoich pociech. Uwagę przykuwa jednak pewien szczegół. Katarzyna Cichopek miała w ręce nie jeden, a dwa telefony. Wygląda na to, że była przygotowana na każdą ewentualność. Nie da się jednak ukryć, że choć jest to nietypowy widok, jedno z urządzeń zapewne należało do jej pociechy. A wy, jak spędziliście pierwszy dzień szkoły?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaskoczyli zabawnym nagraniem. Internauci nie podzielili ich poczucia humoru

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wielokrotnie publikowali zabawne nagrania na swoich profilach w mediach społecznościowych. Tym razem fani nie podzielili ich radości. Na jednym z filmików widzimy zrelaksowaną Cichopek, która odpoczywa na wygodnej kanapie. Nagle do pokoju wchodzi Maciej Kurzajewski. - Zrelaksowana, szczęśliwa, no tak, szczęśliwa kobieta, to szczęśliwe życie - myśli na głos. Po chwili para zamienia się rolami. Tym razem to Kurzajewski leży na kanapie, a do pokoju wchodzi Cichopek. - Jaki on jest piękny, zrelaksowany, szczęśliwy. A co on taki szczęśliwy? A co tu się działo, kiedy mnie nie było? O nie! Oglądał "M jak miłość" beze mnie! - mówiła. Choć niektórzy byli zachwyceni, wideo niestety nie wszystkim przypadło do gustu. "Mam wrażenie, że próbują zrobić kopię Dowborów", "No i czemu to ma służyć?", "Są granice tego, co można zrobić za pieniądze", "Gorzej niż dzieci" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Cichopek nagle wypaliła. "Mówcie do mnie najdroższa". Jest reakcja Kurzajewskiego