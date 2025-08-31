Iga Lis to najmłodsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, która ostatnio spełnia się jako reżyserka. Córka pary, w przeciwieństwie do swoich znanych rodziców, stara się żyć z dala od blasku fleszy i pilnie chroni swoją prywatność. Ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą jej sukcesów zawodowych. Od kilku miesięcy dużo mówi się o wyreżyserowanym przez nią filmie "Bałtyk", który niedawno trafił do kin w całej Polsce. Co dziś słychać u młodej gwiazdy? Iga Lis rzadko pokazuje w sieci zdjęcia ze swojego życia prywatnego. Tym razem zrobiła wyjątek.

Zobacz wideo Kwiat Jabłoni o współpracach z największymi gwiazdami. "Nas też zapraszają"

Iga Lis chroni prywatność. Zobaczcie, co teraz dodała

Iga Lis z pewnością może świętować sukces w związku ze swoim filmem, który najpierw otworzył 65. Krakowski Festiwal Filmowy, a następnie trafił do powszechnej dystrybucji. Niedawno młoda gwiazda pochwaliła się kolejnym ważnym dla siebie osiągnięciem. Na okładce miesięcznika "Kino" pojawił się ilustrowany plakat z jej filmu, a w środku opublikowano wywiad z młodą reżyserką. "Jestem wierną czytelniczką miesięcznika 'Kino'. Tym bardziej jest to dla mnie niespodziewane spełnienie marzeń, że nasz Bałtyczek trafił na okładkę. Serio, to dla nas wielka radość" - podkreśliła, publikując zdjęcie, na którym trzyma jeden z egzemplarzy. Więcej przeczytasz tutaj. Tym razem Iga Lis udostępniła w sieci prywatne zdjęcia wykonane aparatem analogowym. Znalazło się tam dużo ujęć z wakacji i wspólnego spędzania czasu z przyjaciółmi. Młoda reżyserka wrzuciła także kilka kadrów ze sobą. Na jednym z nich widać, jak trzyma w dłoniach magazyn "Kino", gdzie pojawił się wspomniany wywiad. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii poniżej:

Talent Igi Lis doceniony za oceanem. Zwróciła na nią uwagę ważna organizacja

Iga Lis ma już spore osiągnięcia przy pracy z filmem. W 2023 roku doceniono ją za napisanie scenariusza i wyreżyserowanie teledysku do piosenki "Gelato" z płyty "1-800-Oświecenie" jej chłopaka Taco Hemingwaya. Wyróżniła ją organizacja NewFilmmakers Los Angeles, która wspiera młodych twórców z całego świata.