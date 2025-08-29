Natalia Niemen jest jedną z trzech córek Czesława Niemena. Poszła w ślady legendarnego ojca i także związała swoją karierę z muzyką. Jednak przede wszystkim jest mamą dorosłych już synów i córki Danusi. Artystka w przeszłości opisywała swoje doświadczenia jako matki opiekującej się dzieckiem zmagającym się z chorobą genetyczną, a dokładniej zespołem Noonan, na który cierpi jej najmłodsza pociecha. Tym razem zamieściła poruszający wpis, w którym odniosła się nie tylko do kariery, ale i macierzyństwa.

Natalia Niemen pokazała nowe zdjęcie z córką. "Potrzebuje szczególnej opieki"

Natalia Niemen rzadko kiedy ujawnia szczegóły na temat życia prywatnego. Wiadomo, że związała się z Mateuszem Otrembą, z którym doczekali się synów i córki, jednak nie pokazują twarzy dzieci. Piosenkarka nieoczekiwanie zamieściła post, w którym nawiązała do swojej kariery. Jak podkreśliła, przez lata skupiała się na macierzyństwie, które przyniosło jej spełnienie, a praca nad nową twórczością odeszła na dalszy plan. "Tyle razy już słyszałam pytania typu: 'Dlaczego przez tyle lat nie zrobiła tej swojej płyty? Dlaczego pani nie ma/ nie było?' Za każdym razem odpowiadałam i odpowiadam tak samo: 'Bo najważniejsza była dla mnie rodzina. Dzieci. Skupiłam się na staraniach, by być dobrą żoną i dobrą matką. Praca zawodowa była na dalszych miejscach'. I tak jest po dziś dzień. W moim sercu" - napisała. Post spotkał się z ciepłą reakcją fanów. "W pełni rozumiem i szanuję. Wiersz piękny", "Przepięknie. Wzruszająco. Prosto z Serca" - można przeczytać.

W dalszej części wpisu Niemen zaznaczyła, że mimo iż obecnie ma więcej przestrzeni, by poświęcić się twórczości, to i tak rodzina jest dla niej priorytetem. Zamieściła również nowe zdjęcie Danusi. "Mam dziś dużo więcej energii, sił i możliwości, by realizować moje plany zawodowe, ale nadal najważniejsza jest dla mnie relacja z dziećmi. Synowie są już dorośli. Czas zweryfikuje moje wobec nich starania. Ale jest jeszcze ta ośmioletnia Gwiazdeczka, która jest nie tylko moją córką, ale i taką przyjaciółeczką. Wiecie, że ma Zespół Noonan. Jest szczególna i potrzebuje szczególnej opieki. Dostarcza też mi masy radości. Jestem szczęśliwa, że mogę być jej mamą - przekazała artystka i podzieliła się wzruszającym wierszem, który napisała na cześć relacji z córką.

Zespół Noonan co to jest?

Zespół Noonan to rzadkie zaburzenie genetyczne. Charakteryzuje się niskorosłością, dysmorfią twarzy, niedoborem wzrostu, wadami serca, często stwierdza się obrzęki kończyn dolnych, wady nerek i układu moczowego. Około 10 proc. dzieci z zespołem Noonan posiada ubytki słuchu. Szacuje się, że od 1 na 1000 do 1 na 2500 dzieci rodzi się z zespołem Noonan.