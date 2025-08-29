Oliwia Bieniuk, córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, właśnie zrealizowała jeden ze swoich dużych celów - ukończyła studia aktorskie w Warszawskiej Szkole Filmowej. Młoda aktorka nie kryje radości i dumy z osiągnięcia, którym podzieliła się w najnowszym wywiadzie.

Oliwia Bieniuk ukończyła studia aktorskie. "Te lata były ciężkie"

W 2022 roku Oliwia Bieniuk zdecydowała się przenieść z rodzinnego Trójmiasta do Warszawy, by podjąć naukę w jednej z prywatnych szkół filmowych. Jak sama przyznała, chciała udowodnić, że nie bazuje wyłącznie na nazwisku swojej sławnej mamy, lecz chce zapracować na sukces samodzielnie. - Chciałabym mieć wyższe wykształcenie - to po pierwsze. Po drugie cały czas ludzie będą mi powtarzali, że wybiłam się dlatego, że moja mama była aktorką, była popularna i była najcudowniejszą istotą. Chciałabym się od tego oderwać, bo to jest trochę męczące - stwierdziła wówczas.

Po trzech latach Bieniuk udało się ukończyć studia. W rozmowie z magazynem Party podkreśliła, że był to intensywny i rozwijający czas. - No właśnie skończyłam studia. To był mój trzeci rok, ostatni i jestem po skończonym dyplomie filmowym - poinformowała 22-latka. Nie ukrywa, że czas spędzony na uczelni nie należał do najłatwiejszych. - Te lata były ciężkie, ale też bardzo dla mnie odkrywcze, dojrzewające, nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa... Taka podróż w głąb siebie. Dużo mnie te lata nauczyły i gdybym miała okazję, to bym zdała jeszcze raz - wyznała.

Oliwia Bieniuk stawia na niezależność

Oliwia Bieniuk wielokrotnie podkreślała, że chce zbudować własną tożsamość zawodową, niezależnie od sławy mamy i taty. Jedną z tego typu rozmów przeprowadziła niedawno z prowadzącymi "Pytanie na śniadanie". - Pracuję na swoje własne nazwisko. Wiadomo, że wszystko zawdzięczam swoim rodzicom - to, gdzie jestem, gdzie mieszkam - mówiła. - Rodzice bardzo dużo mi dali i dają cały czas, tzn. jeden teraz rodzic. Będę do końca życia im za to wdzięczna i trzymam to w sercu i myślę o tym - usłyszeli widzowie.