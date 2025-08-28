Marcin Gortat to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Nie da się ukryć, że to żywa legenda polskiej koszykówki. Okazuje się, że zawodnik ma prawdziwe powody do radości. 28 sierpnia na jego profilu na Instagramie pojawił się poruszający wpis, w którym przekazał, że w jego życiu nadchodzą zmiany. Wyjawił, że wraz z ukochaną spodziewają się dziecka.

Marcin Gortat zostanie ojcem! Wraz z żoną ogłosili to poprzez wpis w mediach społecznościowych

Koszykarz opublikował poruszający wpis na Instagramie, w którym przekazał fanom, że już niedługo zostanie tatą. "Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Z radością mogę powiedzieć... Wkrótce zostaniemy rodzicami" - przekazał w poście Marcin Gortat. Do wpisu dołączył dwa zdjęcia, na których jest z żoną. Oboje radośnie się uśmiechają, a Żaneta trzyma małe buty. Jeden jest w kolorze niebieskim, drugi różowy. Pod postem zaroiło się od gratulacji, które złożyło mu wielu sportowców. Wśród nich są m.in. siatkarz Tomasz Fornal, koszykarz Przemysław Zamojski oraz tenisistka Agnieszka Radwańska. My również dołączamy się do gratulacji.

Marcin Gortat poślubił ukochaną w 2021 roku. Kim jest Żaneta Stanisławska?

Koszykarz poznał przyszłą żonę w 2019 roku, a po dwóch latach zdecydował się na zawarcie związku małżeńskiego z Żanetą Stanisławską. Ukochana Gortata, która pochodzi z Katowic, jest politolożką, pedagożką, a także trenerką biznesu. Prowadzi również szkolenia z zakresu makijażu permanentnego oraz mikropigmentacji medycznej. Żaneta jest starsza od męża od rok, co niegdyś wyjawił sam sportowiec. W kwietniu 2023 roku 39-letni wówczas Gortat złożył na Instagramie życzenia żonie, która świętowała okrągłe urodziny. "40, ale myśli jak 30, a wygląda jak wczesna 20. Ja następny (czyli za rok). Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu Żaneto. Jestem wielkim szczęściarzem" - napisał. Z opisu jasno wynika, że żona Marcina Gortata jest od niego starsza o rok. "O nie, teraz się wydało" - zażartowała pod postem Stanisławska.

