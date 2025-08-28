Małgorzata Rozenek-Majdan niedawno pochwaliła się luksusowym akademikiem, do którego wprowadził się jej najstarszy syn, 19-letni Stanisław. Młody Rozenek rozpoczął etap studiów w Paryżu, a znana mama dokumentowała całą przeprowadzkę w mediach społecznościowych.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała wnętrza luksusowego akademika. Syn gwiazdy będzie mógł skorzystać z wielu wygód

Akademik ECLA Villejuif, w którym zamieszkał Stanisław Rozenek, zdecydowanie wyróżnia się na tle tradycyjnych miejsc noclegowych dla studentów. Obiekt bardziej przypomina nowoczesny kompleks hotelowy lub centrum lifestyle’owe niż typowy akademik, w którym zwykle królują skromne pokoje i wspólne łazienki. Już na pierwszy rzut oka widać, że standard, w jakim przyszło żyć synowi Małgorzaty Rozenek-Majdan, jest wyjątkowy i trudno porównywalny z warunkami znanymi większości studentów. Stanisław ma do dyspozycji wszechstronne studio, w którym znajduje się nie tylko przestrzeń sypialniana, ale także aneks kuchenny oraz łazienka. To jednak dopiero początek udogodnień, jakie oferuje ECLA Villejuif. Do dyspozycji mieszkańców są bowiem także rozbudowane przestrzenie wspólne, które mogłyby zawstydzić niejeden hotel. Na terenie akademika znajduje się sala kinowa, gdzie studenci mogą oglądać filmy w niemal profesjonalnych warunkach. Do tego dochodzi gigantyczny telewizor, który idealnie nadaje się do śledzenia wydarzeń sportowych czy grania w gry. Nie zabrakło również miejsca do aktywnego spędzania czasu - dostępne są piłkarzyki.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazuje luksusowy akademik syna. Pobyt w tym miejscu nie jest tani

Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan w luksusowym akademiku będzie miał także wydzielone przestrzenie edukacyjne, a dodatkowym udogodnieniem z pewnością będą automaty z przekąskami i napojami, które zapewniają szybki dostęp do drobnych posiłków o każdej porze dnia i nocy. Tak wysoki standard wiąże się oczywiście z odpowiednimi kosztami. Pobyt w ECLA Villejuif to wydatek rzędu około 1080 euro miesięcznie, co daje ponad 4600 złotych. Cena, choć wysoka w porównaniu do typowych akademików, znajduje jednak swoje uzasadnienie w bogatej ofercie i luksusowych udogodnieniach.

