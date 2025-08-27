Małgorzata Rozenek-Majdan od kilku dni przebywa w Paryżu, gdzie wraz z najbliższymi wybrała się kamperem. Od samego początku było wiadome, że głównym celem podróży rodziny jest Disneyland. Teraz dowiadujemy się, że wreszcie udało się familii dojechać na miejsce.

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się rodzinną wycieczką. Komentujący nie mogą oderwać wzroku od Henia

Rodzina znalazła czas na odrobinę zabawy w znanym parku rozrywki. Na Instagramie gwiazda opublikowała nagranie pełne radosnych kadrów. Widać na nim prezenterkę w towarzystwie wszystkich trzech synów oraz Radosława Majdana. Rodzina spędzała wspólnie czas, ciesząc się atmosferą pełną magii i beztroski. "Jest coś magicznego w tym miejscu… Świat, w którym dorośli znów stają się dziećmi, a dzieci wierzą, że wszystko jest możliwe. Najlepsze chwile to te, które przeżywasz z tymi, których kochasz najbardziej" - wyznała w opublikowanym poście Rozenek-Majdan. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych internautów. Obserwatorzy komplementowali szczęśliwą rodzinę, a jedna z fanek zwróciła uwagę na pięcioletniego Henryka. Jej zdaniem chłopiec jest bardzo podobny do taty. "Nie widziałam waszych profilów bardzo długo. Henio to jest cały Radek. Pozdrawiam serdecznie" - napisała rozentuzjazmowana internautka.

Małgorzata Rozenek-Majdan ujawniła swoje plany dotyczące przyszłości Henia. Pójdzie w ślady Radosława Majdana?

Najmłodszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana, powoli wkracza w świat sportu. Jak zdradziła w rozmowie z Plejadą jego mama, chłopiec już niedługo rozpocznie swoją piłkarską przygodę. - Radosław już zapisał Henia na piłkę, będzie go woził, już jest jego trenerem - ujawniła prezenterka, dodając, że jej mąż z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do nowej pasji syna. Okazuje się, że Majdan nie tylko zadbał o regularne treningi, ale też pomyślał o przyszłości chłopca w bardziej profesjonalnym wymiarze. - Już ogarnął Heniowi agenta i ogólnie Radzio już ma wszystko przygotowane dla Henia na tę nową rzeczywistość. Treningi, a oprócz tego wszystkie zajęcia dodatkowe, które przy okazji miał. Tadzio tak samo - podkreśliła gwiazda.