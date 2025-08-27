Małgorzata Główka to członkini zespołu disco polo Camsutra. Grupa ma na koncie hity, takie jak: "Jesteś ideałem", "Porwij mnie" oraz "Tego chcesz". Oprócz śpiewania Małgorzata Główka prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 65 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie wokalistka zamieszcza zdjęcia z koncertów. Na jej koncie nie brakuje także kadrów z życia prywatnego. Małgorzata Główka ma chorą córkę.

Małgorzata Główka o chorobie córki. "Nasze życie to nieustanna walka o przyszłość"

Małgorzata Główka zorganizowała zbiórkę na leczenie córki. Jak czytamy w opisie, przed narodzinami u dziewczynki pogorszyły się przepływy. Natychmiast zareagowano, aby nie doszło do obumarcia płodu. Po porodzie rodzice zauważali, że dziewczynka rozwija się wolniej niż jej brat bliźniak. Po pół roku usłyszeli diagnozę. Na stronie zbiórki przekazano, że dziewczynka zmaga się z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym, przewlekłym zarostowym zapaleniem ucha środkowego, afazją, zezem zbieżnym oraz hypostaturą. Leczenie jest bardzo kosztowne. "Nasze życie to nieustanna walka o przyszłość Zosi. Rehabilitacja, współpraca z logopedą, zajęcia sensoryczne… To nasza codzienność. Dodatkowo córka uczęszcza do specjalistycznego przedszkola, gdzie objęta jest terapią. Wiąże się to z ogromnymi kosztami, ale nie możemy się poddać – chcemy zapewnić naszej malutkiej jak najlepsze życie!" - przekazano.

Małgorzata Główka prosi o pomoc. "Życie po prostu do tego zmusza"

Koszty leczenia są zbyt wysokie dla rodziny wokalistki. "Dotychczas staraliśmy się dawać sobie radę sami. Wszystkie postępy, które osiągnęła Zosia, są efektem jej ciężkiej pracy, wielu godzin spędzonych na rehabilitacji, ale również ogromnych środków, które musieliśmy na ten cel przeznaczyć. Nigdy nie sądziłam, że będziemy musieli prosić o wsparcie, ale czasem życie po prostu do tego zmusza" - czytamy na stronie zbiórki. Jak przekazała gwiazda disco polo, nawet symboliczne wsparcie może dużo pomóc. "Każda złotówka pomoże nam lepiej zadbać o sprawne jutro Zosi. Pomoże nam zakupić jej potrzebny sprzęt medyczny i opłacić dalsze leczenie oraz rehabilitację" - przekazała.