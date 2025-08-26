Małgorzata Rozenek-Majdan od lat relacjonuje życie w mediach społecznościowych. Gwiazda doczekała się trzech synów - Stanisława i Tadeusza z Jackiem Rozenkiem oraz Henia z Radosławem Majdanem. Celebrytka w zeszłym roku musiała się pogodzić, z tym że najstarszy z synów Staś przysłowiowo "opuścił gniazdo" i wyjechał na studia za granicę. Zdecydował się na Francję. Teraz zamieszka w Paryżu. Rozenek-Majdan pokazała, jak wygląda jego akademik. Można się zdziwić.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek pokazała, w jakich warunkach będzie mieszkał Stanisław. Akademik robi wrażenie

Małgorzata Rozenek pokazuje akademik Stanisława. Miejsce robi wrażenie

Stanisław zamieszka w akademiku w Paryżu, czym nie omieszkała pochwalić się jego mama. Na InstaStories Rozenek- Majdan pojawiły się nagrania, na których pokazuje, na jaki luksus może liczyć jej pierworodny. Nie da się ukryć, że miejsce jest zrobione z pomysłem. Nie brakuje wspólnych przestrzeni, w których można zarówno się uczyć, jak i nieco odpocząć od codzienności. Znajdują się tam sporego rozmiaru kanapy oraz fotele, wielki ekran, a także pianino! Są także liczne automaty z przekąskami, z których zdążyła skorzystać celebrytka, kupując ulubione, francuskie ciastka. Studenci, którzy zamieszkają w akademiku, mają również do dyspozycji piłkarzyki oraz automaty do gier. Wspólna przestrzeń jest doskonale doświetlona przez duże okna.

Rozenek-Majdan pokazała również pralnię, w której znajduje się kilkanaście pralek. Na kolejnym nagraniu widzimy pokój pełen regałów z książkami wraz z blatami roboczymi, a także stojącym na środku stołem z krzesłami. "Wszystko jest: miejsca do pracy i relaksu" - napisała gwiazda. Zobaczyliśmy również pokój Stanisława. Co się tam znajduje? Mogliśmy zobaczyć duże łóżko, biurko z krzesłem, półki na książki oraz kącik kuchenny.

Małgorzata Rozenek o planach związanych z przyszłością Henia

Pięcioletni Henio już niedługo zacznie treningi piłki nożnej. - Radosław już zapisał Henia na piłkę, będzie go woził, już jest jego trenerem - wyjawiła gwiazda w rozmowie z Plejadą. Jak się okazuje, najmłodszy syn Rozenek-Majdan ma już... agenta! - Już ogarnął Heniowi agenta i ogólnie Radzio już ma wszystko przygotowane dla Henia na tę nową rzeczywistość. Treningi, a oprócz tego wszystkie zajęcia dodatkowe, które przy okazji miał. Tadzio tak samo - wyjawiła celebrytka.