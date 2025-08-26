Artur Żmijewski zaskoczył u boku córki. W takim wydaniu go nie znacie

Artur Żmijewski jest dziś uznanym aktorem i reżyserem, któremu ogromną rozpoznawalność przyniosła Jakuba Burskiego w serialu "Na dobre i na złe". Od 2008 roku przyciąga z kolei widzów przed ekrany TVP w serialu "Ojciec Mateusz", w którym wciela się w tytułową rolę. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Żmijewski ma także talent muzyczny, który miał okazję zaprezentować podczas tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego Wajda na Nowo.

Artur Żmijewski zaśpiewał z córką utwory Leonarda Cohena

Piąta edycja Festiwalu Filmowego Wajda na Nowo odbyła się tym roku w dniach 22-24 sierpnia. Wydarzenie organizowane jest w Suwałkach, rodzinnym mieście reżysera. Tegoroczny festiwal otworzył koncert, podczas którego na scenie wystąpił Artur Żmijewski z córką Ewą. Rodzinny duet wykonał utwory Leonarda Cohena w polskim tłumaczeniu. Za główny wokal odpowiadał Żmijewski, wspierany przez córkę, która dodatkowo akompaniowała mu na gitarze.

Choć zapewne nie wszyscy wiedzą, że Żmijewski spełnia się jako wokalista, jego projekt "Cohen - Po miłości kres" działał już w ubiegłym roku. Aktor na co dzień współtworzy go nie tylko z Ewą Żmijewską, ale także z jej partnerką Shandrelicą Casper oraz artystami Wojciechem Pilichowskim i Andrzejem "E-mollem" Kowalczykiem, który jest pomysłodawcą projektu. Żmijewski o przedsięwzięciu i współpracy z córką opowiadał w "Dzień dobry TVN". - Jak pracujemy przy takim projekcie, gdzie jesteśmy razem (...) na scenie, to jesteśmy partnerami. Wymieniamy się pomysłami i nie ze wszystkich musimy korzystać. To jest układ partnerski czysto zawodowy. Jest nam łatwiej i fajniej, jak jesteśmy w teamie rodzinnym. Wszyscy się lubimy, więc to się przenosi - relacjonował.

Artur Żmijewski ma troje dzieci. Pojawili się razem na okładce

Artur Żmijewski od 1992 roku jest mężem Pauliny, którą poznał jeszcze w szkole. Powitali na świecie w sumie troje dzieci. Poza Ewą, która jest najstarsza z rodzeństwa, doczekali się również dwóch synów - Karola i Wiktora. W sierpniu ubiegłego roku Artur Żmijewski wraz z dziećmi pojawił się na okładce "Vivy!". - Ja bardzo dużo pracuję i nie zawsze jestem dla was dostępny. A chciałbym być! Przegapiłem wiele momentów w waszym dorastaniu. Pięknych momentów. Pierwsze słowa, pierwsze kroki. Ale niestety pracuję w branży, która wymaga wielu wyjazdów, stąd nieobecność w życiu rodzinnym - opowiadał aktor w wywiadzie udzielonemu dwutygodnikowi.