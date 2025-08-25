Klaudia i Valentyn zyskali popularność dzięki dziewiątemu sezonowi programu "Rolnik szuka żony". Para szybko zakochała się w sobie, ale musiała zmierzyć się z przeciwnościami losu - Klaudię i Valentyna dzieliła bowiem duża odległość. W końcu Valentyn przeprowadził się do Klaudii na Podlasie, a 10 sierpnia tego roku para pochwaliła się zdjęciami oraz nagraniami ze ślubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" chciałaby zatańczyć w "Tańcu z gwiazdami" [materiały wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Klaudia z "Rolnika" pokazała ciążowy brzuch. "Rośniemy"

To jednak nie koniec radosnych wieści. Zaledwie dwa tygodnie po ślubie Klaudia i Valentyn pochwalili się na Instagramie, że spodziewają się pierwszego dziecka. Zakochani opublikowali wideo, na którym widać zdjęcie USG oraz ich dłonie. "Coś pięknego... jeszcze przed nami" - napisali wtedy. Teraz natomiast Klaudia postanowiła pokazać obserwatorom, jak wygląda jej ciążowy brzuch, który ukrywała pod obszerną suknią ślubną.

Klaudia opublikowała na InstaStories selfie zrobione w lustrze. Na fotografii widać wyraźne ciążowe krągłości. "Już 'trochę' rośniemy" - napisała. Przy okazji odpowiadając na pytania fanów, ujawniła, że pierwszy trymestr (czyli pierwsze trzy miesiące ciąży) już za nią. "Czy w drugim trymestrze ma się więcej chęci do życia i można coś robić oprócz drzemki?" - zapytała Klaudię jedna z fanek. "Zdecydowanie! Bez porównania z pierwszym trymestrem, aczkolwiek każda z nas przechodzi inaczej" - napisała rolniczka.

Zobacz, jak wygląda Klaudia w ciążyOtwórz galerię

Klaudia z "Rolnika" przekazała wieści o płci dziecka

Wśród licznych pytań fanów nie mogło nie paść to, które dotyczyło płci dziecka uczestników "Rolnik szuka żony". "Czy ja już pani płeć dziecka?" - spytał jeden z fanów. Klaudia zdecydowała się zareagować. "Jeszcze nie zdradzamy. Chcemy poczekać, bo kto wie - może na USG coś się jeszcze zmieni" - napisała. Ujawniła też, jak Valentyn zareagował na wiadomość o ciąży. "Oboje byliśmy mega hepi (happy - szczęśliwi - tłum. redakcja). Naprawdę nie było mowy o żadnych innych emocjach - tylko czysta radość" - ujawniła Klaudia. Rolniczka zdradziła przy okazji, jak poradziła sobie z krytyką sukni ślubnej. Internautki przyczepiły się bowiem do za dużego ich zdaniem dekoltu. Co na to Klaudia? Więcej przeczytacie na ten temat TUTAJ.