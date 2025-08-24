Małgorzata Rozenek-Majdan wychowuje trójkę dzieci. Z Jackiem Rozenkiem doczekała się dwóch synów: Tadeusza i Stanisława. W 2020 roku na świat przyszedł Henryk, pociecha celebrytki i Radosława Majdana. Zakochani bardzo dbają o całą trójkę. W nowym wywiadzie Rozenek-Majdan opowiedziała o planach związanych z przyszłością pięcioletniego Henia.

Małgorzata Rozenek-Majdan chce, by jej syn został piłkarzem? "Radzio już ma wszystko przygotowane"

W nowym wywiadzie Małgorzata Rozenek-Majdan przyznała, że Henio już wkrótce rozpocznie treningi piłki nożnej. Mąż celebrytki i były reprezentant Polski stawia na sportowy rozwój syna. - Radosław już zapisał Henia na piłkę, będzie go woził, już jest jego trenerem - powiedziała Rozenek-Majdan w rozmowie z Plejadą. Mimo młodego wieku Henio ma już swojego agenta. - Już ogarnął Heniowi agenta i ogólnie Radzio już ma wszystko przygotowane dla Henia na tę nową rzeczywistość. Treningi, a oprócz tego wszystkie zajęcia dodatkowe, które przy okazji miał. Tadzio tak samo - dodała Małgorzata Rozenek-Majdan w wywiadzie.

19-letni syn Małgorzaty Rozenek-Majdan przeprowadza się do Paryża

Małgorzata Rozenek-Majdan podzieliła się na swoim InstaStory radosną nowiną - jej najstarszy syn, 19-letni Stanisław, rozpoczyna nowy etap życia i edukacji w Paryżu. Chłopak wcześniej mieszkał i studiował w Lyonie, jednak teraz dostał się na swoją wymarzoną uczelnię w stolicy Francji. Cała rodzina postanowiła wspólnie wesprzeć Stasia w przeprowadzce. Jak zdradziła celebrytka, cała wyprawa odbywa się kamperem, a relacje z podróży można śledzić na jej Instagramie. - Jesteśmy teraz w trasie do Lyonu. Jednym z głównych powodów naszej wycieczki w tym kierunku jest potrzeba przeniesienia Stasia z Lyonu do Paryża, bo zmienia uczelnię, a co za tym idzie - zmienia miasto - powiedziała Rozenek-Majdan na Instagramie. Celebrytka nie kryje dumy ze swojej pociechy. - Dostał się na swoją wymarzoną uczelnię, co jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem. Pracował cały rok, żeby to zrealizować i z wielką radością teraz jedziemy go przenieść. Całe wakacje były wokół organizacji tego wszystkiego - zdradziła Rozenek-Majdan.