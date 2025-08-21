Millie Bobby Brown zdobyła popularność dzięki serialowi "Stranger Things". W ostatnim czasie głośno jest nie tylko o jej karierze, ale także życiu prywatnym. Aktorka jest w związku z synem Jona Bon Joviego, modelem Jake'iem Bongiovim. W maju 2024 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. - Kiedy zamieszkaliśmy razem, zaczęliśmy opiekować się zwierzętami i prowadziliśmy zwyczajne życie, pomyślałam: Ja już nie chcę nigdy być z nikim innym. Nie chcę chodzić na randki, nie chcę się z nikim spotykać, chcę jego - mówiła Millie Bobby Brown w podcaście "Call Her Daddy". Teraz aktorka i model przekazali radosne wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Millie Bobby Brown zaskoczyła słowami o rolach. Wspomniała o "Stranger Things"

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi przekazali radosne wieści. "Powitaliśmy naszą ukochaną córeczkę"

Aktorka i model opublikowali wspólne oświadczenie w mediach społecznościowych. Wyjawili, że zostali rodzicami. "Tego lata powitaliśmy naszą ukochaną córeczkę dzięki adopcji. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc rozpocząć ten piękny, nowy rozdział rodzicielstwa w spokoju i prywatności.I wtedy było nas troje" - czytamy. Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zablokowali możliwość komentowania publikacji, ale ich fani rozpisują się w mediach społecznościowych. Ruszyli z gratulacjami na platformie X. "Wielkie gratulacje. Dla mnie zaskakujące jest to, że adoptowała dziecko w wieku 21 lat", "Wow, jestem w szoku", "To pokazuje mi, jak szybko ucieka czas", "Bardzo się cieszę. To piękna informacja", "Super" - pisali internauci.

Millie Bobby Brown wprost o założeniu rodziny. "To ogromna sprawa"

Millie Bobby Brown nie kryła tego, że chce zostać mamą. Otwarcie opowiadała o założeniu rodziny. - Jake wie, jak ważne jest dla mnie [posiadanie dzieci - przyp.red.]. Oczywiście, chcę skupić się na ugruntowaniu swojej pozycji jako aktorki i producentki, ale osobiście uważam, że założenie rodziny jest dla mnie niezwykle ważne. To ogromna sprawa. (...) Naprawdę chcę mieć rodzinę. Naprawdę chcę dużej rodziny. (...) Więc to zdecydowanie jest w naszej przyszłości - mówiła aktorka w podcaście "SmartLess".