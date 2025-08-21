Olga Frycz 21 sierpnia opublikowała na Instagramie zdjęcia, za pomocą których pochwaliła się, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na ujęciu widać ją w objęciach ukochanego Alberta Kosińskiego. Uwagę zwraca też opis.

Olga Frycz i jej ukochany Albert Kosiński zdecydowali się na profesjonalną sesję zdjęciową. Na ujęciach widać, że aktorka eksponuje ciążowy brzuch. Nie zabrakło też czułych gestów i spojrzeń zakochanych. Do kadrów gwiazda załączyła wymowny wpis, w którym nie tylko poinformowała, że jest w ciąży, ale też zdradziła, że spodziewa się syna, który ma przyjść na świat w lutym. Na tym nie koniec, bo ujawniła przy okazji imię pociechy.

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan

- napisała celebrytka.

Przypomnijmy, że to trzecie dziecko Olgi Frycz. W 2018 roku razem z Grzegorzem Sobieszkiem doczekała się córki Heleny. Trzy lata później urodziła Zosię, której tatą jest Łukasz Nowak. Gwiazda "M jak miłość" i "Nad rozlewiskiem" mimo że jest aktywna w mediach społecznościowych, stara się chronić prywatność córek i nie pokazuje ich wizerunków w sieci.

Olga Frycz jest w ciąży. W komentarzach gratulacje

Albert Kosiński pojawi się w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Jego znajomi z show ruszyli do komentowania. "Co za news. Gratulacje dla was" - napisał Olek Sikora. "Jasiulek, czekamy na ciebie" - dodała Maja Bohosiewicz, która jak już wiemy, będzie w parze z ukochanym Frycz. Także inni zostawili ciepłe słowa. "Ciocia Sonia melduje się do niańczenia" - dorzuciła Sonia Bohosiewicz. "Wow! Gratulacje kochani! Konkretna informacja z konkretnymi danymi! To mi się podoba! Albert Kosiński już kupuję na pierwszy prezent dla Johnego korki!" - pisał Jacek Jeschke. "O Matko Polko! Podziwiam, bo nie wyobrażam sobie mieć więcej niż jednego ancymona! Buziaki i szczęścia moc!" - skomentowała Grażyna Wolszczak. Redakcja Plotka również składa serdeczne gratulacje!