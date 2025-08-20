Bernadetta Machała-Krzemińska na stałe zapisała się w pamięci widzów rolą Krystyny Cieplak w kultowym serialu "Plebania". Choć emisja serialu zakończyła się już wiele lat temu, gwiazda wciąż pozostaje żywa w świadomości fanów, którzy wspominają jej naturalność i autentyczność na ekranie.

Bernadetta Machała-Krzemińska poznała miłość na planie filmu Wajdy. Niewielu wie, że ma znaną córkę

Aktorka swoje pierwsze kroki w zawodzie stawiała bardzo wcześnie - mając zaledwie 19 lat, zadebiutowała w filmie "Kronika wypadków miłosnych" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Praca z wybitnym twórcą była dla młodej aktorki nie tylko ogromnym wyróżnieniem, ale też cenną szkołą aktorstwa - Wajda cierpliwie kierował jej grą, pozwalając odkrywać własne możliwości i szlifować talent w naturalny sposób. To właśnie na planie tego filmu Bernadetta poznała swojego przyszłego męża, Stanisława Krzemińskiego, a ich miłość zaowocowała narodzinami córki Julii, która poszła w ślady matki i także została aktorką, choć przyjęła panieńskie nazwisko babci, by uniknąć skojarzeń z rodzicami - Rosnowska. Córkę gwiazdy mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "Julia". Po ogromnym sukcesie w "Plebanii" Machała-Krzemińska pojawiała się w innych popularnych produkcjach telewizyjnych, m.in. w "Szpilkach na Giewoncie", "Prawie Agaty" i "Przyjaciółkach", jednak jej obecność na ekranie stała się znacznie rzadsza.

Bernadetta Machała-Krzemińska zaskoczyła fanów nowym projektem. Nikt nie spodziewał się takiego zwrotu w jej życiu zawodowym

Aktorka wciąż podkreśla, że w zawodzie ważna jest cierpliwość i wyczekiwanie na odpowiednie role, które naprawdę ją inspirują i pozwalają w pełni wykorzystać doświadczenie zdobyte przez lata. W międzyczasie Bernadetta rozwijała także swoje biznesowe pasje - w 2005 roku wspólnie z dziennikarką Magdą Mikołajczak-Olszewską założyła firmę zajmującą się castingami do popularnych seriali, co pozwoliło jej spojrzeć na branżę telewizyjną z zupełnie innej perspektywy. Kilka lat później obie panie podjęły ambitny projekt uruchomienia własnego kanału satelitarnego U-TV. Część udziałów w spółce wkrótce trafiła do TVN-u, dzięki czemu powstał dzisiejszy dobrze znany widzom kanał TTV, który obecnie w całości należy do Grupy TVN.