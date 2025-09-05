Dorota Chotecka i Radosław Pazura są jednym z najtrwalszych związków w polskim show-biznesie. Mogą też pochwalić się bardzo długim stażem związku. Poznali się jeszcze w szkole filmowej, a w 2003 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Cztery lata później Chotecka i Pazura powitali na świecie córkę Klarę, która w styczniu tego roku skończyła 18 lat. I choć dorastając w aktorskiej rodzinie, mogła mieć otwarte drzwi do medialnej kariery, ich pociecha podjęła inną decyzję.

REKLAMA

Zobacz wideo Co robią w wolnym czasie?

Dorota Chotecka i Radosław Pazura nie pokazują córki. Klara nie chce być znana

Chotecka i Pazura są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Z fanami chętnie dzielą się informacjami ze swojego życia, publikują zdjęcia z wakacji czy humorystyczne filmiki. Klary próżno jednak szukać w postach zamieszczanych przez słynnych rodziców. Na jednym z nielicznych wyjątków córka aktorów do zdjęcia pozuje tyłem. Nie pojawia się też u ich boku na ściankach czy branżowych wydarzeniach. Jak się okazuje, to właśnie Klara podjęła decyzję, aby żyć z dala od blasku fleszy.

Córka ma inne pasje i zainteresowania. Nie ciągnie jej do social mediów. Chroni swoją prywatność, a my szanujemy jej decyzję

- tłumaczyła Chotecka w rozmowie cozatydzien.tvn.pl. Aktorka została mamą, mając 42 lata. Jak przyznała w tym samym wywiadzie, cieszy się, że zdecydowała się na macierzyństwo właśnie w tym momencie. - Miałam za sobą pracę na planach fantastycznych produkcji. Moje nazwisko było już znane. (...) Miałam odłożone pieniądze, które pozwoliły mi spokojnie spędzać czas w domu z córką. Mówię o tym, ponieważ nie wiem, czy w wieku 22-24 lat powiedziałabym to samo - przyznała. - Czuję się spełniona, a moja córka często utwierdza mnie w tym, że jestem wspaniałą mamą - dodała Chotecka.

Dorota Chotecka nie widuje się z rodziną męża

Okazuje się, że Dorota Chotecka i Radosław Pazura mają ograniczony kontakt z bratem aktora Cezarym. W rozmowie z "Faktem" aktorka wyjaśniła, że głównym powodem jest brak czasu. - Nie możemy się spotykać, bo w tym zawodzie z nikim się nie spotykamy. Aktorzy w ogóle się nie spotykają - tłumaczyła. - Tak naprawdę, to trzeba wygospodarować przede wszystkim czas dla swojej rodziny - zaznaczyła aktorka.