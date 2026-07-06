Viktor Longo-Olbrychski przyszedł na świat jako owoc związku Daniela Olbrychskiego i niemieckiej aktorki Barbary Sukowej. Po rozstaniu rodziców wychowywał się poza Polską i przez lata nosił nazwisko ojczyma, znanego artysty Roberta Longo. Dopiero po latach relacje z biologicznym ojcem zaczęły się odbudowywać, a ich pierwsze spotkanie okazało się przełomowym momentem.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Majki Jeżowskiej nie zatańczył z nią na własnym weselu

Najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego ma 38 lat. Czym zajmuje się Viktor Longo-Olbrychski?

Daniel Olbrychski przez długi czas nie miał kontaktu z synem. W 2008 roku Viktor odwiedził jednak Polskę i spotkał się ze znanym ojcem. Obecnie mężczyzna ma 38 lat. Nie poszedł w ślady rodziców. Przez długi czas spełniał się jako model. Później jednak zadecydował, że to muzyka jest jego powołaniem. O jego dokonaniach możemy dowiedzieć się z Instagrama. Nie da się ukryć, że 38-latek jest podobny do sławnego taty. Zgadzacie się? Więcej zdjęć syna Daniela Olbrychskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Viktor Longo-Olbrychski nie od razu poznał ojca. Do pierwszego spotkania doszło po wielu latach

Viktor Longo-Olbrychski przez wiele lat nie miał kontaktu z ojcem. Pojawiały się plotki, że to jego mama miała na to wpływ. W końcu jednak Daniel Olbrychski spotkał się z synem. - Wzruszające, że poznaliśmy się po tylu latach, bo wcześniej mieliśmy utrudniony kontakt. Cieszę się, że to zdarzyło się właśnie w Kazimierzu, podczas filmowego festiwalu. To okazja, żeby Viktor zobaczył filmy z moim udziałem i posmakował naszej kultury oraz niepowtarzalnego klimatu miasta - opowiadał Olbrychski w rozmowie z "Faktem". W 2023 roku "Życie na gorąco" donosiło, że miało dojść do kolejnego spotkania. - Przyjeżdża do mnie za miesiąc. Chce mi przedstawić narzeczoną. On jest pół Niemcem pół Polakiem, ale świetnie wie, kto jest jego ojcem - mówił aktor w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Daniel Olbrychski rozbrajająco szczerze o swoim życiu. I to tuż przed 80. urodzinami