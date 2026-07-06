Wizerunek Rafała Brzoski od lat opiera się przede wszystkim na biznesowych osiągnięciach, jednak jego życie prywatne również przeszło wiele zmian. Od pierwszego małżeństwa, przez rozwód, aż po ślub z Omeną Mensah i powiększenie rodziny - kolejne wydarzenia sprawiły, że przedsiębiorca wszedł w zupełnie nowy etap życia. W tle tych zmian pojawiły się także szczere wyznania jego byłej żony dotyczące trudnego rozstania.

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Rafał Brzoska ma trójkę dzieci. Przed Omeną Mensah był już żonaty

49-latek był początkowo związany z Anną Izydorek, z którą już w latach 90. założył agencję reklamową, a później także firmę kolporterską. Para przez wiele lat trwania swojego związku dbała o prywatność i nie zdradzała wielu szczegółów ze wspólnego życia. Jak wiemy, choć prowadzili wspólny biznes, ich małżeństwo nie przetrwało i zdecydowali o rozwodzie. Brzoska ze związku z Izydorek ma dwie córki.

Życie przedsiębiorcy zmieniło się później w 2019 roku, gdy poślubił Omenę Mensah. Od tamtej pory zakochani tworzą zgrany i medialny duet, działając często wspólnymi siłami w przestrzeni publicznej. Wraz z dziennikarką Brzoska doczekał się również kolejnego potomka - syna Vincenta. Przypomnijmy, że Omenaa także ma przy tym córkę z poprzedniego związku, dorosłą już Vanessę.

Była żona Rafała Brzoski opowiedział o ich rozwodzie. "Poszłam na terapię"

Choć Brzoska i Izydorek dbali o prywatność za czasów swojego związku, kobieta postanowiła opowiedzieć o bolesnym dla niej rozwodzie po latach. W rozmowie z Fundacją Między Niebem a Ziemią była żona biznesmena wyjawiła, że rozstanie było dla niej trudne. - Siłę dały mi przede wszystkim dzieci. Wiedziałam, że dla nich na pewno muszę żyć i nie załamać się całkowicie. Wiem jednak, że ludzie w bardzo różny sposób reagują. Niektórzy zamykają się w sobie i leżą całymi dniami w łóżku, przesypiają cały dzień, wpadają w depresję. Mnie w pionie trzymały moje dziewczyny. (...) Jak już podjęłam decyzję, że chcę sobie pomóc, poszłam na terapię. Miałam ogromną chęć poznania prawdy, dlaczego pewne rzeczy się wydarzały - zdradziła Anna Izydorek.