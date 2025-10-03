Anna Palka to policjantka i niezawodowa aktorka, której ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła rola w produkcji "W11 - Wydział śledczy". W serialu emitowanym od 2004 do 2014 roku na ekranie partnerował jej Rafał Kopacz. O Annie Palce w mediach głośno było również za sprawą życia prywatnego. Gdy miała 34 lata, została babcią.

Anna Palka młodo została babcią. Przylgnęła jej pewna łatka

Od 2004 do 2014 roku w stacji TVN mogliśmy oglądać Annę Palkę w "W11 - Wydział śledczy". "Praca w serialu rzeczywiście była emocjonująca i dawała mi wiele radości" - czytamy na łamach "Gazety Krakowskiej". Kobieta łączyła pracę na planie wraz ze służbą w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie. Później zaprzestano produkcji nowych odcinków serialu, a Palka przeszła na wcześniejszą emeryturę. To jednak nie oznaczało, że była gwiazda TVN zrezygnowała z kariery. W latach 2014-2018 była radną gminy Babice. "Praca w samorządzie zaczyna mnie wciągać. Wdrażam się w problemy ludzi i staram się pomagać je rozwiązywać" - wyjawiła w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

W życiu prywatnym kilkanaście lat temu Anny Palki doszło do sporych zmian. Była policjantka nie ukrywała, że na macierzyństwo zdecydowała się bardzo szybko. W jej ślady poszła również córka. Palka w wieku 34 lat została babcią. Na pewien czas przylgnęła do niej nawet łatka najmłodszej babci w Polsce. "Tak to w życiu wyszło, że wcześnie zakochałam się w moim mężu, Piotrku, urodziłam ukochaną córeczkę, która także dość wcześnie została mamą. Wnuczki Wiktoria i Maja są moim oczkiem w głowie. Razem z Piotrem je rozpuszczamy i kochamy nad życie" - wyznała w rozmowie z krakowskim dziennikiem.

Anna Palka zagrała w odcinku "W11 - Wydział śledczy" z córką i wnuczką!

W rozmowie z "Gazetą Krakowską" Anna Palka wyjawiła, że w jednym z odcinków popularnego serialu o policjantach zagrała jej wnuczka. Wiktoria miała wtedy pół roku. "To był odcinek pod tytułem 'Mały zakładnik'. Scenariusz był taki: złodzieje zaatakowali kobietę jadącą samochodem. Przejęli wóz, nie zauważając, że w środku jest niemowlę. To właśnie była moja wnusia. Gdy graliśmy scenę, jak przejmowałam dziecko od kobiety, która uratowała dziewczynkę, włączył się mój instynkt babci. Biorąc ją na ręce od mojej córki, która także miała w odcinku epizod, pierwsze co zrobiłam, to obtarłam jej usteczka usmarowane ciasteczkiem i czule przytuliłam. To bardzo wzruszająca dla mnie scena" - opowiedziała była policjantka.