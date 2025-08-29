Maurycy Popiel zdobył popularność dzięki roli w "M jak miłość". W produkcji TVP występuje od ponad dziesięciu lat. Wkrótce zaprezentuje się także na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Nie tak dawno głośno zrobiło się o życiu prywatnym aktora - wyszło na jaw, że rozstał się z żoną, aktorką Izabelą Warykiewicz. Sam Maurycy Popiel niewiele mówi publicznie o życiu prywatnym, dlatego niektórzy nie wiedzą o tym, że jego mamą jest aktorka Lidia Bogaczówna.

Maurycy Popiel ma znaną mamę. To ona zaraziła go pasją do aktorstwa. "Była moim pierwszym nauczycielem"

Maurycy Popiel pochodzi z artystycznej rodziny. Jego mamą jest znana aktorka Lidia Bogaczówna, która obecnie występuje na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W przeszłości zachwyciła widzów rolą Helusi w programie "Spotkanie z Balladą". Wystąpiła także m.in. w "Na dobre i na złe", "Prawie Agaty", "Hotelu 52" oraz "Ojcu Mateuszu". Maurycy Popiel nie ukrywa, że to dzięki mamie pokochał aktorstwo. To u jej boku stawiał pierwsze kroki na scenie. "Mama była moim pierwszym nauczycielem i zna mnie lepiej niż ktokolwiek na świecie. Nie tylko jako człowieka, ale też jako aktora" - mówił Maurycy Popiel w rozmowie z "Tele Tygodniem". Najnowsze zdjęcie aktora znajdziecie w galerii na górze strony.

"Pytanie na śniadanie". Maurycy Popiel o wspólnej pracy z mamą. "Wiedziałaby, kiedy kłamię"

Jakiś czas temu Maurycy Popiel był gościem w programie "Pytanie na śniadanie". Został zapytany o to, czy chciałby zagrać razem z mamą na scenie. Aktor wyjawił, że byłoby to dla niego duże wyzwanie. Dlaczego? - Mama wiedziałaby, kiedy kłamię i nie przeżywam na scenie czy planie filmowym tego, co powinienem. Nikt mógłby tego nie zauważyć, ale ona się nie nabierze - powiedział. Aktor chciałby zrobić wrażenie na swojej mamie. - Podczas takiego spotkania dodatkowo zależałoby mi, żeby zrobić coś, czego by się nie spodziewała, by ją zaskoczyć - powiedział w śniadaniówce.