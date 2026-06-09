Andrzej Rosiewicz przez lata skupiał uwagę publiczności przede wszystkim swoją działalnością artystyczną. W cieniu jego popularności dorastały dzieci, które dziś realizują własne zawodowe ambicje. Najstarszy syn wokalisty postawił na media i tematykę społeczną, a jednym z ważnych momentów w jego karierze okazał się występ w telewizji.

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Niewielu wie, że jest synem Andrzeja Rosiewicza. Wygrał popularny teleturniej

Andrzeja Rosiewicza większość kojarzy z piosenką "Czterdzieści lat minęło", którą można usłyszeć w czołówce kultowego serialu z czasów PRL - "Czterdziestolatek". Rosiewicz nadal jest aktywny zawodowo. Okazuje się, że sceniczne występy nie wynikają tylko z pasji. Jednym z powodów jest również to, że Rosiewicz dostaje niezwykle niską emeryturę. "Nie zwalniam tempa i nie tracę pogody ducha. Mówię o sobie: były harcerz i sportowiec, a obecnie artysta estradowy odrzutowiec. I tego się trzymam. Mimo wieku formę fizyczną cały czas mam" - mówił w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Co ciekawe, Rosiewicz późno zdecydował się na założenie rodziny, a do 50. roku życia mieszkał z matką. Żonę Iwonę poznał w 1994 roku, a po trzech latach wzięli ślub. Jego najstarszy syn, Jędrzej, ma 26 lat. Jak się okazuje, nie jest osobą anonimową i rozwija karierę w mediach. Pracuje jako reporter w Polskim Radiu, gdzie może rozwijać naukowe zainteresowania. Pracuje głównie na antenie młodzieżowej Czwórki, z którą związany jest już blisko dwa lata. Podejmował między innymi tematy związane z ekologią i pisał o Unii Europejskiej. Syn Rosiewicza pojawił się też w telewizji. Nie jest tajemnicą, że wystąpił w jednym z odcinków "Jednego z dziesięciu", który wyemitowano w grudniu 2022 roku i ostatecznie udało mu się wygrać! Jego zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Andrzej Rosiewicz Andrzej Rosiewicz poznał młodszą o ponad 20 lat żonę na wyborach Miss / Fot. KAPiF.pl

Żona Andrzeja Rosiewicza jest od niego młodsza o ponad 20 lat. Różnica wieku nie miała znaczenia

Andrzej Rosiewicz wyjawił podczas rozmowy w Radiu 104,7 FM, że jego ukochana pochodzi z Krakowa oraz jest absolwentką ekonomii. Czy jest zazdrosny o żonę? Miał na to jasną odpowiedź. - No jestem o nią zazdrosny, bo ją kocham. Nie ma miłości bez zazdrości - wyznał.