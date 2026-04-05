Choć Aleksandra Grabowska studiowała scenografię, już w bardzo młodym wieku zainteresowała się aktorstwem. Jako nastolatka zadebiutowała w jednym z odcinków serialu "Julia". Obecnie Grabowska prężnie rozwija swoją karierę, a na koncie ma udział w takich produkcjacj jak "Tylko jedno spojrzenie", "Uwierz w Mikołaja", "Komisarz Alex", "Osiecka" czy "Na dobre i na złe". Jak się okazuje, Grabowska poszła w ślady rodziców. Jest córką aktora Piotra Grabowskiego i znanej przede wszystkim z ról teatralnych Marty Konarskiej.

O Aleksandrze Grabowskiej głośno zrobiło się w 2016 roku za sprawą roli w serialu "Belfer". Od tego czasu na jej koncie pojawiły się kolejne propozycje serialowe. Pojawiła się również w polsatowskim serialu "Bracia" oraz produkcji Netfliksa "Forst". Co ciekawe, Aleksandra Grabowska z wykształcenia nie jest aktorką. Studiowała scenografię na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak się okazuje, jej rodzice nie chcieli, aby poszła w ich ślady.

Moi rodzice dbali o to, żeby nie przyszło mi do głowy aktorstwo. Wychowałam się jednak w teatrze i nie wyobrażam sobie bez niego życia. Bardzo mi odpowiada łączenie aktorstwa filmowego i scenografii wyłącznie teatralnej

- opowiadała w rozmowie z Interią. - Pewnie by się to nie wydarzyło, gdyby nie zbieg okoliczności. Kiedy moi rodzice już odetchnęli z ulgą, dostałam zaproszenie na casting do pierwszego sezonu "Belfra". W jednej chwili okazało się, że jestem w tym zawodzie zakochana! Aktorstwo jest moją totalną miłością i nie umiem bez niego żyć. Przepadłam totalnie - wyznała.

Piotr Grabowski znany jest m.in. z seriali "Nad rozlewiskiem", "Barwy szczęścia" czy "Leśniczówka". Marta Konarska jest z kolei przede wszystkim aktorką teatralną. Od wielu lat związana jest z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Aktorska para oprócz córki Aleksandry doczekała się także syna Macieja. Małżeństwo zakończyło się jednak rozwodem w 2008 roku. Grabowski związał się w tym czasie z aktorką Anną Dereszowską. Jeszcze w 2008 roku na świat przyszła córka pary, Lena. O relacji aktorów było w mediach bardzo głośno, a w 2009 roku zdecydowali się nawet na wspólny wywiad i sesję dla "Gali". Relacja zakończyła się jednak dość niespodziewanie. Według medialnych doniesień Grabowski i Dereszowska rozstali się po czterech latach.