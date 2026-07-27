Choć Aleksandra Grabowska wychowała się w otoczeniu teatru, wcale nie planowała zostać aktorką. Zamiast szkoły teatralnej wybrała Akademię Sztuk Pięknych i scenografię. Dopiero niespodziewany casting sprawił, że odkryła pasję, która całkowicie odmieniła jej zawodowe plany. Obecnie na swoim koncie ma już udział w takich produkcjach jak "Tylko jedno spojrzenie", "Uwierz w Mikołaja", "Komisarz Alex", "Osiecka" czy "Na dobre i na złe". Uwagę zwraca natomiast nie tylko jej aktorski dorobek, ale także rodzinne powiązania. Grabowska jest bowiem córką aktora Piotra Grabowskiego.

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Aleksandra Grabowska wciąż rozwija karierę. Początkowo nie miała być aktorką

O Aleksandrze Grabowskiej zrobiło się głośno w 2016 roku, gdy zagrała w serialu "Belfer". Od tamtej pory regularnie pojawia się w kolejnych produkcjach telewizyjnych i streamingowych, a widzowie mogli oglądać ją między innymi w polsatowskim serialu "Bracia" oraz netfliksowym "Forście". Co ciekawe, z wykształcenia nie jest aktorką. Ukończyła scenografię na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mimo że dorastała w aktorskiej rodzinie, rodzice nie chcieli, by wybrała tę samą ścieżkę zawodową.

Moi rodzice dbali o to, żeby nie przyszło mi do głowy aktorstwo. Wychowałam się jednak w teatrze i nie wyobrażam sobie bez niego życia. Bardzo mi odpowiada łączenie aktorstwa filmowego i scenografii wyłącznie teatralnej

- opowiadała w rozmowie z Interią. - Pewnie by się to nie wydarzyło, gdyby nie zbieg okoliczności. Kiedy moi rodzice już odetchnęli z ulgą, dostałam zaproszenie na casting do pierwszego sezonu "Belfra". W jednej chwili okazało się, że jestem w tym zawodzie zakochana! Aktorstwo jest moją totalną miłością i nie umiem bez niego żyć. Przepadłam totalnie - wyznała.

Rodzina Aleksandry Grabowskiej. Jej przyrodnią siostrą jest córka Anny Dereszowskiej

Piotr Grabowski ma na koncie role w takich serialach jak "Nad rozlewiskiem", "Barwy szczęścia" czy "Leśniczówka". Jego była żona, Marta Konarska, od lat związana jest zaś z krakowskim Teatrem im. Juliusza Słowackiego i przede wszystkim spełnia się na scenie teatralnej. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci - Aleksandry i Macieja. Ich związek zakończył się jednak rozwodem w 2008 roku. Po rozstaniu Grabowski związał się z aktorką Anną Dereszowską. W 2008 roku na świat przyszła ich córka Lena, a relacja pary przez długi czas budziła duże zainteresowanie mediów. Aktorzy udzielili nawet wspólnego wywiadu i wzięli udział w sesji zdjęciowej dla magazynu Gala. Ostatecznie ich związek nie przetrwał próby czasu - według medialnych doniesień rozstali się po czterech latach.