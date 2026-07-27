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Ojca Aleksandry Grabowskiej od lat widujemy na ekranie. To nie Andrzej

Kariera Aleksandry Grabowskiej nabiera tempa, a kolejne role przynoszą jej coraz większą rozpoznawalność. Mało kto zdaje sobie sprawę, że aktorstwo było obecne w jej życiu od dzieciństwa. Co ciekawe, początkowo miała obrać jednak zupełnie inną ścieżkę zawodową.
Aleksandra Grabowska jest córką aktorskiej pary
Aleksandra Grabowska jest córką aktorskiej pary, KAPiF

Choć Aleksandra Grabowska wychowała się w otoczeniu teatru, wcale nie planowała zostać aktorką. Zamiast szkoły teatralnej wybrała Akademię Sztuk Pięknych i scenografię. Dopiero niespodziewany casting sprawił, że odkryła pasję, która całkowicie odmieniła jej zawodowe plany. Obecnie na swoim koncie ma już udział w takich produkcjach jak "Tylko jedno spojrzenie", "Uwierz w Mikołaja",  "Komisarz Alex", "Osiecka" czy "Na dobre i na złe". Uwagę zwraca natomiast nie tylko jej aktorski dorobek, ale także rodzinne powiązania. Grabowska jest bowiem córką aktora Piotra Grabowskiego.

Zobacz wideo Andrzej Grabowski o tajnikach aktorstwa

Aleksandra Grabowska wciąż rozwija karierę. Początkowo nie miała być aktorką

O Aleksandrze Grabowskiej zrobiło się głośno w 2016 roku, gdy zagrała w serialu "Belfer". Od tamtej pory regularnie pojawia się w kolejnych produkcjach telewizyjnych i streamingowych, a widzowie mogli oglądać ją między innymi w polsatowskim serialu "Bracia" oraz netfliksowym "Forście". Co ciekawe, z wykształcenia nie jest aktorką. Ukończyła scenografię na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Mimo że dorastała w aktorskiej rodzinie, rodzice nie chcieli, by wybrała tę samą ścieżkę zawodową.

Moi rodzice dbali o to, żeby nie przyszło mi do głowy aktorstwo. Wychowałam się jednak w teatrze i nie wyobrażam sobie bez niego życia. Bardzo mi odpowiada łączenie aktorstwa filmowego i scenografii wyłącznie teatralnej

- opowiadała w rozmowie z Interią. - Pewnie by się to nie wydarzyło, gdyby nie zbieg okoliczności. Kiedy moi rodzice już odetchnęli z ulgą, dostałam zaproszenie na casting do pierwszego sezonu "Belfra".  W jednej chwili okazało się, że jestem w tym zawodzie zakochana! Aktorstwo jest moją totalną miłością i nie umiem bez niego żyć. Przepadłam totalnie - wyznała.

Rodzina Aleksandry Grabowskiej. Jej przyrodnią siostrą jest córka Anny Dereszowskiej

Piotr Grabowski ma na koncie role w takich serialach jak "Nad rozlewiskiem", "Barwy szczęścia" czy "Leśniczówka". Jego była żona, Marta Konarska, od lat związana jest zaś z krakowskim Teatrem im. Juliusza Słowackiego i przede wszystkim spełnia się na scenie teatralnej. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci - Aleksandry i Macieja. Ich związek zakończył się jednak rozwodem w 2008 roku. Po rozstaniu Grabowski związał się z aktorką Anną Dereszowską. W 2008 roku na świat przyszła ich córka Lena, a relacja pary przez długi czas budziła duże zainteresowanie mediów. Aktorzy udzielili nawet wspólnego wywiadu i wzięli udział w sesji zdjęciowej dla magazynu Gala. Ostatecznie ich związek nie przetrwał próby czasu - według medialnych doniesień rozstali się po czterech latach.

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