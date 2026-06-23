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Niewielu wie, czym zajmuje się syn Jerzego Kryszaka. Jego kariera nabrała tempa

Jerzy Kryszak od lat należy do grona najpopularniejszych polskich satyryków, ale niewiele osób wie, że jego syn również związał swoją przyszłość ze sceną. Kamil Kryszak wybrał jednak inną drogę niż ojciec.
Jerzy Kryszak ma sławnego syna. Niewielu wie, czym się zajął. Został doceniony przez osoby z branży
kapif, Jerzy Kryszak ma sławnego syna. Niewielu wie, czym się zajął. Został doceniony przez osoby z branży

Jerzy Kryszak z wykształcenia jest aktorem, który w 1974 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim krakowskiej PWST. Po zakończeniu edukacji grywał na deskach teatru oraz w różnego rodzaju produkcjach, takich jak "Podróże Pana Kleksa" czy "Wodzirej", jednak to dopiero rozstanie się ze światem filmu przyniosło mu prawdziwą karierę. W latach 90. zaczął spełniać się jako satyryk i do dziś rozbawia fanów do łez podczas występów kabaretowych. Niewielu wie, że jego syn również doczekał się sławy. Sprawdziliśmy, czym się zajmuje.

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Kamil Kryszak od początku starał się budować swoją pozycję bez rozgłosu związanego ze znanym nazwiskiem. Najpierw tworzył pod pseudonimem artystycznym, a później dołączył do projektu KARAŚ/ROGUCKI. Kolejne zawodowe decyzje otworzyły mu drzwi do współpracy z jedną z największych wytwórni muzycznych w kraju. Dziś jego kariera rozwija się w bardzo dynamicznym tempie.

Jerzy Kryszak ma sławnego syna. Kamil zajął się muzyką

Jerzy Kryszak po raz pierwszy wziął ślub z Anną Chitro jeszcze podczas studiów, jednak ta relacja nie przetrwała próby czasu. Później przez chwilę był związany z Tatianą Kołodziejską, z którą doczekał się syna Pawła, jednak też się rozstali. Ostatecznie to z Agnieszką Kryszak ułożył sobie życie i pojawiły się dwie kolejne pociechy artysty - Kuba i Kamil. Okazuje się, że ostatni z nich poniekąd poszedł w ślady ojca i też zaczął budować karierę. Zawodowo zajął się muzyką i jest członkiem zespołu.

Jerzy Kryszak podczas jubileuszu 25. lecia pracy artystycznej Cezarego Pazury
Jerzy Kryszak podczas jubileuszu 25. lecia pracy artystycznej Cezarego Pazurykapif

Tak toczy się kariera Kamila Kryszaka. Podpisał kontrakt z wytwórnią

Kamil Kryszak pierwsze kroki w branży stawiał pod pseudonimem artystycznym Holden Beaver. Ten rozdział w jego życiu dobiegł jednak końca na rzecz współpracy z zespołem KARAŚ/ROGUCKI, gdzie jest gitarzystą. To jednak nie wszystko. W 2023 roku udało mu się podpisać kontrakt z jedną z największych wytwórni w Polsce Universal Music.

Kamil Kryszak, syn Jerzego Kryszaka na meczu
Kamil Kryszak, syn Jerzego Kryszaka na meczuInstagram @kamilholden

Spod ich ręki wydał debiutancki singiel "Kochaina", który został wykorzystany do filmu "Piosenki o Miłości", a to z kolei pozwoliło na otrzymanie nominacji do Nagrody im. Krzysztofa Komedy oraz do O!lśnień portalu Onet. Z informacji dostępnych na Spotify dowiadujemy się, że odpowiadał za całą aranżację muzyczną do produkcji, natomiast jego wytwórnia przekazuje, że obecnie pracują nad kolejnym albumem studyjnym. W skali miesiąca ma prawie 60 tysięcy słuchaczy. Zdjęcia syna Jerzego Kryszaka znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

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