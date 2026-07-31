Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku, pozostawiając po sobie nie tylko imponujący dorobek aktorski, ale także ogromną pustkę w życiu swoich najbliższych. Aktorka była związana z Jarosławem Bieniukiem, a para doczekała się trójki dzieci - Oliwii, Szymona i Jana. Ostatni z nich ma obecnie 14 lat i coraz świadomiej mówi o emocjach związanych z utratą mamy. Do wspomnień o mamie wrócił w jednym z wywiadów.

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Anna Przybylska zmarła, gdy miał trzy lata. Słowa Jana łamią serce

W rozmowie z "Vivą!" dziennikarka postanowiła dopytać Jana Bieniuka, czy często myśli o mamie. Okazuje się, że wspomnienia o Annie Przybylskiej wciąż wywołują u niego smutek, choć coraz lepiej radzi sobie z pustką. "Codziennie (myślę o mamie - przyp. red.) i wtedy moja twarz robi się smutna. Staram się więc myśleć o jej uśmiechu, bo ja też robię się wtedy weselszy. Teraz zresztą jest mi łatwiej niż kiedyś. Tak bardzo za nią tęskniłem" - wyjawił syn Przybylskiej. Nastolatek stara się dziś nie rozdrapywać ran i jest pogodzony z przeszłością. "A jak myślę o mamie, to zastanawiam się, co by powiedziała na to czy na tamto. I że pewnie by na mnie nakrzyczała, że nie włożyłem talerza do zmywarki. Pogodziłem się z tym, że jej nie ma. Staram się nad sobą nie użalać" - powiedział Jan dla "Vivy!". Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć więcej zdjęć najmłodszego syna Przybylskiej.

Jak Annę Przybylską wspomina Oliwia Bieniuk? Aspirująca aktorka nie lukruje

Najstarszym dzieckiem Anny Przybylskiej jest Oliwia Bieniuk. Dziewczyna dzielnie pracuje na własne nazwisko - studiuje w szkole aktorskiej, a za nią jest m.in. udział w "Tańcu z Gwiazdami" i serialu "Gliniarze". Ona również opowiedziała o tym, jak zapamiętała swoją mamę. Bez lukru przyznała, że Przybylska stawiała jej bardzo wysoko poprzeczkę i często była wobec niej surowa. Przyznała też, że łagodniejszym rodzicem był Jarosław Bieniuk. Oliwia nie ukrywa także, że nieustanne porównania do zmarłej matki są dla niej coraz bardziej uciążliwe.